وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...

في إطار التحضيرات للإمتحانات الرسمية، عقدت وزيرة التربية ريما كرامي سلسلة اجتماعات إدارية وتربوية مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، ومع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق وفريق العمل.



وتم عرض الإستعدادات الإدارية والتربوية واللوجستية لإجراء الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في الأسبوع الأخير من حزيران.



وأشارت الوزيرة إلى انها أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى طلب الموافقة على إلغاء إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هذا العام الدراسي، والإستعاضة عنها بالإمتحانات المدرسية.



ولفتت إلى أن المشروع أخذ طريقه إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.



وأكّدت أن القرار لدى مجلس الوزراء لجهة الموافقة على المشروع أوعدمها.



ودعت الوزيرة الإدارة والمرشحين إلى متابعة الاستعداد للامتحانات كونها وسيلة القياس الرسمية على الصعيد الوطني، مشيرة إلى ان مشروع تطوير المناهج سوف يتضمن تطويرا لوسائل التقييم والقياس انطلاقا من المقاربة بالكفايات والتقييم بالكفايات.





