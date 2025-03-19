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البستاني: ملتزمون بتقصي الحقائق وملاحقة الفساد
أخبار لبنان
2025-03-19 | 09:45
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البستاني: ملتزمون بتقصي الحقائق وملاحقة الفساد
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أنه تم الاستماع إلى وزير الصناعة جو عيسى الخوري حول خطة عمله للمرحلة المقبلة.
ولفت البستاني بعد اجتماع اللجنة بحضور الوزير، الى أن الخوري شدّد على أن هناك نحو 240 ألف وظيفة في القطاع الصناعي وهو قطاع ذو أهمية كبيرة.
وقال: "الوزير أشار الى أن لبنان يعاني من عجز تجاري سنوي بلغ 16 مليار دولار على مدار 15 عامًا، مما أدى إلى تراكم العجز على خزينة الدولة".
وأضاف: "أشار الوزير إلى أن تعويض هذا الفارق كان يتم عبر تحويلات اللبنانيين المغتربين والخدمات والاستثمارات المختلفة. وأوضح الوزير أن الحل الأنجع وطويل الأمد يكمن في زيادة التصدير وتقليص الاستيراد.
وتابع: "تحدث الخوري أيضًا بموضوع المكننة في الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال ثمانية أشهر ستتم عملية المكننة بالكامل".
وأشار الوزير بحسب البستاني، إلى ضرورة وجود "back up" لكل البيانات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى أهمية إجراء مسح صناعي شامل.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إعفاء المواد الأولية من رسم 3% لتشجيع الصناعة المحلية.
وفيما يخص الشبهات التي تم تداولها حول الوزارة، أكد البستاني أن الوزير الخوري أحال هذه الشبهات إلى التفتيش المركزي، موضحا "أن اللجنة ملتزمة بتقصي الحقائق، وستتأكد من وجود الأدلة الدامغة، وإذا تطلب الأمر، ستتخذ المسار القانوني المناسب، كما فعلت في وزارة الاقتصاد".
وأعلن أن اللجنة ستستمع في اجتماعاتها المقبلة إلى وزير الصناعة السابق لتقديم أي إيضاحات قد تزيل هذه الشبهات أو تؤكدها.
وفيما يتعلق بموضوع النافعة، لفت البستاني الى أنه سيتواصل مع المعنيين للتحقق من المعلومات المتعلقة بالرسوم الإضافية، وكذلك للتأكد من الوضع الراهن في هذا الملف.
وأشار أيضًا إلى أن هناك اجتماعًا شاملاً للجنة مع جميع الوزارات المختصة سينعقد بعد الأعياد لمناقشة قضية المولدات وإيجاد الحلول لها.
هذا وأكد البستاني أنه رغم وجود فساد في بعض الملفات، إلا أن هناك أملًا في تحسين الأوضاع، مؤكدا أن اللجنة تسعى دائمًا من خلال تناولها كل الملفات الشائكة، إلى تحويل السلبيات إلى إيجابيات.
أخبار لبنان
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الحقائق
وملاحقة
الفساد
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