الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الأشغال إطلعت من رسامني على خطة العمل في الوزارة
أخبار لبنان
2025-03-19 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لجنة الأشغال إطلعت من رسامني على خطة العمل في الوزارة
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء.
وقال عطية بعد الجلسة: "كانت جلسة الأشغال اليوم مع وزير الأشغال بعد تشكيل الحكومة ووضعنا عناوين اساسية وخطة أساسية معه من اجل ان نكون على تعاون وتناغم كلجنة اشغال وطاقة ونقل ومياه. وهناك بعض القوانين سيجري تحديثها وفق الحاجة الجديدة ولدينا مواضيع اساسية مع بداية موسم سياحي وان شاء الله السنة تشهد تحسنا وازدهارا في البلد".
وأشار إلى أنه "لدينا مشاكل تحتاج إلى جهد اضافي وموازنة اضافية والوزير سجل ملاحظات وكان متعاونًا وسيكون هناك جلسات تخصصية. وهذه الجلسة كانت عامة وعرضنا مشاكلنا وواقعنا الحالي وما هو المطلوب ان تقدمه الوزارة وفق جدول زمني واضح لكل موضوع، لاسيما ان وزارة الأشغال لديها الكثير من الامور التي تلامس معاناة ومشاكل الناس والوزير لديه الإرادة الحسنة والنية الطيبة والعلم والكفاءة. وأملنا كبير فيه وهذه الجلسة تحضيرية وان شاء الله سندخل معه بجلسات متابعة ونحن جاهزون للتعاون".
بدوره، شكر وزير الأشغال فايز رسامني "الوزير علي حمية على كل الجهود التي بذلها من قبل"، وقال: "هذه اول تجربة لي في لجنة الأشغال وهي تجربة بناءة وقد سررت بكل الملاحظات واصبح لنا شهر في الوزارة، وقد ناقشنا كثيرًا من المواضيع واصبح لدينا فكرة واضحة عن المشاكل والحلول. ويجب علينا ان نكون واقعيين وكلنا نعرف ان الادارة لديها مشاكلها والبنية التحتية للإدارة تعاني من صعوبات".
ولفت إلى أن "اليوم اصبح لدينا خطة واضحة في الوزارة وتحدثنا عنها اليوم وفيها الكثير من الاولويات وهي تبدأ بالأمن خصوصًا في كل المعابر. فالمعابر الشرعية ستكون ممسوكة بيد من حديد وتحدثنا في هذا الموضوع والمرافىء والنقل المشترك والتنظيم المدني. وبالنسبة لمطار القليعات، وضعنا أولويات واتفقنا ان نجتمع كل يوم أربعاء".
وأشار كذكلك إلى أن "هناك أمور معينة تحتاج إلى دراسة اكثر وان شاء الله سنبدأ يوم الاربعاء بموضوع مطار الرئيس رفيق الحريري ونناقش رؤيتنا قبل موسم الصيف".
وأوضح ان "هناك امورًا تلقى على عاتق ومسؤولية وزارة الاشغال وهي ليست من مسؤوليتها. وهناك عمل بيننا وبين وزارات اخرى، فهناك الهيئة العليا للإغاثة عليها مسؤولية وغيرها نحن نعمل بين بعضنا كوزارات لنقوم بما علينا باسرع وقت ممكن".
أخبار لبنان
الأشغال
إطلعت
رسامني
العمل
الوزارة
التالي
أسرار الصحف 19-3-2025
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-08
وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: أمتلك أفكارًا كثيرة وأسعى إلى وضع خطة واضحة وخطتي القانون وإعادة الثقة والأفراد الكفوءة هي من ستُعيّن والمهم وضع خطة عمل نتيجتها سريعة
آخر الأخبار
2025-02-08
وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: أمتلك أفكارًا كثيرة وأسعى إلى وضع خطة واضحة وخطتي القانون وإعادة الثقة والأفراد الكفوءة هي من ستُعيّن والمهم وضع خطة عمل نتيجتها سريعة
0
أخبار لبنان
2025-03-12
رسامني: تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان من أولويات الوزارة
أخبار لبنان
2025-03-12
رسامني: تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان من أولويات الوزارة
0
أخبار لبنان
2025-03-14
رسامني إجتمع مع لجنة تشغيل مطار القليعات: وعدنا بتشغيله وسنعمل على تنفيذ ذلك
أخبار لبنان
2025-03-14
رسامني إجتمع مع لجنة تشغيل مطار القليعات: وعدنا بتشغيله وسنعمل على تنفيذ ذلك
0
أخبار لبنان
2025-02-21
وزارة الأشغال باشرت بأعمال صيانة الطرق من عمشيت إلى البربارة
أخبار لبنان
2025-02-21
وزارة الأشغال باشرت بأعمال صيانة الطرق من عمشيت إلى البربارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:36
مخاتير قضاء الهرمل طالبوا المسؤولين بالاهتمام بامن المنطقة وحمايتها
أخبار لبنان
15:36
مخاتير قضاء الهرمل طالبوا المسؤولين بالاهتمام بامن المنطقة وحمايتها
0
أخبار لبنان
15:15
الجيش: تحرير مخطوفين سوريين خطفتهما عصابة في الجمالية - بعلبك
أخبار لبنان
15:15
الجيش: تحرير مخطوفين سوريين خطفتهما عصابة في الجمالية - بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"
تقارير نشرة الاخبار
15:00
شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-08
تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة
أخبار لبنان
2025-02-08
تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة
0
أخبار دولية
2025-02-14
اوكرانيا تسلِّم مسودة اتفاق حول المعادن للولايات المتحدة لمراجعته
أخبار دولية
2025-02-14
اوكرانيا تسلِّم مسودة اتفاق حول المعادن للولايات المتحدة لمراجعته
0
أخبار دولية
2025-02-19
آخر تطورات صحة البابا فرنسيس...
أخبار دولية
2025-02-19
آخر تطورات صحة البابا فرنسيس...
0
أخبار لبنان
2025-03-16
سلام من المختارة: انه التاريخ ينتصر على الاستبداد... رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان
أخبار لبنان
2025-03-16
سلام من المختارة: انه التاريخ ينتصر على الاستبداد... رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"
تقارير نشرة الاخبار
15:00
شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
الجيش الاسرائيلي يوسع عدوانه على غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:57
الجيش الاسرائيلي يوسع عدوانه على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
رائدا فضاء عاد إلى الأرض بعد 9 أشهر في الفضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:44
رائدا فضاء عاد إلى الأرض بعد 9 أشهر في الفضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
أمر تنفيذي من ترامب بوقف أعمال مجموعة من وسائل الاعلام الممولة من الحكومة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:40
أمر تنفيذي من ترامب بوقف أعمال مجموعة من وسائل الاعلام الممولة من الحكومة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
التحول الرقمي في لبنان... من الوعود المتكررة إلى اختبار التنفيذ الفعلي
تقارير نشرة الاخبار
14:24
التحول الرقمي في لبنان... من الوعود المتكررة إلى اختبار التنفيذ الفعلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
غزة في مواجهة آلة الحرب مجدداً
تقارير نشرة الاخبار
14:18
غزة في مواجهة آلة الحرب مجدداً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الجيش اللبناني يحرر بلدة حوش السيد علي... منازل ومحلات مسروقة ومحروقة
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الجيش اللبناني يحرر بلدة حوش السيد علي... منازل ومحلات مسروقة ومحروقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد أحداث حوش السيد علي... الترسيم مع سوريا إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد أحداث حوش السيد علي... الترسيم مع سوريا إلى الواجهة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا
حال الطقس
02:09
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا
2
أخبار لبنان
06:13
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر بتاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي
أخبار لبنان
06:13
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر بتاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي
3
أخبار لبنان
09:12
وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...
أخبار لبنان
09:12
وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...
4
أخبار لبنان
11:17
عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء
أخبار لبنان
11:17
عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء
5
أخبار لبنان
03:49
بعد حادثة تجمع المياه في سن الفيل... "الأشغال" تردّ على التساؤلات
أخبار لبنان
03:49
بعد حادثة تجمع المياه في سن الفيل... "الأشغال" تردّ على التساؤلات
6
أخبار لبنان
01:55
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد
أخبار لبنان
01:55
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد
7
أمن وقضاء
04:22
قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق الـ"كوستا برافا" إعتبارًا من مساء اليوم
أمن وقضاء
04:22
قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق الـ"كوستا برافا" إعتبارًا من مساء اليوم
8
أمن وقضاء
07:23
الجيش: الوحدات العسكرية تبدأ بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي
أمن وقضاء
07:23
الجيش: الوحدات العسكرية تبدأ بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More