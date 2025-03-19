لجنة الأشغال إطلعت من رسامني على خطة العمل في الوزارة

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء.



وقال عطية بعد الجلسة: "كانت جلسة الأشغال اليوم مع وزير الأشغال بعد تشكيل الحكومة ووضعنا عناوين اساسية وخطة أساسية معه من اجل ان نكون على تعاون وتناغم كلجنة اشغال وطاقة ونقل ومياه. وهناك بعض القوانين سيجري تحديثها وفق الحاجة الجديدة ولدينا مواضيع اساسية مع بداية موسم سياحي وان شاء الله السنة تشهد تحسنا وازدهارا في البلد".



وأشار إلى أنه "لدينا مشاكل تحتاج إلى جهد اضافي وموازنة اضافية والوزير سجل ملاحظات وكان متعاونًا وسيكون هناك جلسات تخصصية. وهذه الجلسة كانت عامة وعرضنا مشاكلنا وواقعنا الحالي وما هو المطلوب ان تقدمه الوزارة وفق جدول زمني واضح لكل موضوع، لاسيما ان وزارة الأشغال لديها الكثير من الامور التي تلامس معاناة ومشاكل الناس والوزير لديه الإرادة الحسنة والنية الطيبة والعلم والكفاءة. وأملنا كبير فيه وهذه الجلسة تحضيرية وان شاء الله سندخل معه بجلسات متابعة ونحن جاهزون للتعاون".



بدوره، شكر وزير الأشغال فايز رسامني "الوزير علي حمية على كل الجهود التي بذلها من قبل"، وقال: "هذه اول تجربة لي في لجنة الأشغال وهي تجربة بناءة وقد سررت بكل الملاحظات واصبح لنا شهر في الوزارة، وقد ناقشنا كثيرًا من المواضيع واصبح لدينا فكرة واضحة عن المشاكل والحلول. ويجب علينا ان نكون واقعيين وكلنا نعرف ان الادارة لديها مشاكلها والبنية التحتية للإدارة تعاني من صعوبات".



ولفت إلى أن "اليوم اصبح لدينا خطة واضحة في الوزارة وتحدثنا عنها اليوم وفيها الكثير من الاولويات وهي تبدأ بالأمن خصوصًا في كل المعابر. فالمعابر الشرعية ستكون ممسوكة بيد من حديد وتحدثنا في هذا الموضوع والمرافىء والنقل المشترك والتنظيم المدني. وبالنسبة لمطار القليعات، وضعنا أولويات واتفقنا ان نجتمع كل يوم أربعاء".



وأشار كذكلك إلى أن "هناك أمور معينة تحتاج إلى دراسة اكثر وان شاء الله سنبدأ يوم الاربعاء بموضوع مطار الرئيس رفيق الحريري ونناقش رؤيتنا قبل موسم الصيف".



وأوضح ان "هناك امورًا تلقى على عاتق ومسؤولية وزارة الاشغال وهي ليست من مسؤوليتها. وهناك عمل بيننا وبين وزارات اخرى، فهناك الهيئة العليا للإغاثة عليها مسؤولية وغيرها نحن نعمل بين بعضنا كوزارات لنقوم بما علينا باسرع وقت ممكن".