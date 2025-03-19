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الرئيس عون التقى جمعية "الحفاظ على تراث ديغول" وتسلم دعوة لزيارة موناكو

أخبار لبنان
2025-03-19 | 10:54
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الرئيس عون التقى جمعية &quot;الحفاظ على تراث ديغول&quot; وتسلم دعوة لزيارة موناكو
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الرئيس عون التقى جمعية "الحفاظ على تراث ديغول" وتسلم دعوة لزيارة موناكو

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع كبير الخبراء العسكريين لدى الحكومة البريطانية الجنرال المتقاعد LT GENERAL (RET) SIR GRAEME LAMB والكولونيل المتقاعد GILES TAYLOR، في أوضاع المنطقة في ضوء التطورات المتسارعة.

القنصل بشارة الخوري

كما لتقى الرئيس عون قنصل موناكو في لبنان الشيخ بشارة الخوري الذي نقل اليه رسالة من امير موناكو البير الثاني تضمنت تهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية ودعوة لزيارة امارة موناكو. 
وتم في خلال اللقاء عرض للعلاقات بين لبنان والامارة في المجالات كافة.

جمعية الحفاظ على تراث الجنرال ديغول

واستقبل الرئيس عون وفد جمعية "الحفاظ على تراث الجنرال شارل ديغول في لبنان"، الذي تحدث بإسمه رئيس الجمعية جورج نور، عارضا  له أهداف الجمعية، ومن بينها "صون تراث الجنرال ديغول في لبنان".

وأشار الى أن "هذا التراث ليس بقضية صورة او رسالة خطية إنما تشمل أيضا أفكاره الراسخة في لبنان ونشرها، ولاسيما لدى الجيل الشاب في إطار اكاديمي وتربوي قائم على الريادة".

واعتبر أن "من أفكار الجنرال ديغول التي تتلاقى وخطاب القسم أيضا، التعويل على أهمية الثقافة والتعليم في بناء الدولة والرؤية الواضحة للاعداد الحضاري لمستقبل لبنان، إضافة الى الدعوة الى الوحدة والتضامن كضمانة اساسية للحفاظ على لبنان الواحد، وقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وصولا الى المحافظة على الإرث المشترك للبنانيين".

وأكد "دعم المؤسسة لكل توجهات الرئيس عون للنهوض بهذه الأفكار بما يخدم لبنان كما يراه رئيس الجمهورية".

بدوره، أشاد الرئيس عون بالإنجازات التي قام بها الجنرال ديغول، مشيرا الى أن إرثه يبقى حاضرا في عقول الكثيرين عبر العالم، كما أنه لا يزال حاضرا لجهة دوره الكبير وإنجازاته في المجالين العسكري والسياسي، وقد ترك بصمته في التاريخ العسكري وفي تاريخ فرنسا، وتبقى تعاليمه حية ومواد دراسية في كبريات الجامعات".

كما نوه بدور الجمعية الثقافي والفكري لنشر هذه التعاليم، ولاسيما لدى الجيل الشاب الذي "هو بحاجة الى تنشئة على القيم الوطنية والاخلاقيات السياسية البعيدة عن الزواريب والمصالح الضيقة، لكي يغدو تفكيره وعمله على مستوى الوطن في مقاربة كل المواضيع".

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