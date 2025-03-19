أصدرت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي، مذكرتين حددت فيهما عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء .

وتتعلّق المذكرة الأولى بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، في دوامي قبل الظهر و بعده، في مناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء.

وجاء فيها :

تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها الثلاثاء الواقع فيه 25 آذار 2025.

أمّا المذكرة الثانية، فتتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، في دوامي قبل الظهر وبعده، في مناسبة عيد الفطر.