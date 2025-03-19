الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: اسرائيل رفضت كل الاقتراحات لإخلاء التلال الخمس ولا تزال تحتفظ بعدد من ألاسرى

أخبار لبنان
2025-03-19 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: اسرائيل رفضت كل الاقتراحات لإخلاء التلال الخمس ولا تزال تحتفظ بعدد من ألاسرى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس عون: اسرائيل رفضت كل الاقتراحات لإخلاء التلال الخمس ولا تزال تحتفظ بعدد من ألاسرى

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "لبنان لا يمكن أن ينهض من جديد من دون اصلاحات وبالتالي فإن هذا المطلب ليس مطلبا دوليا او اقليميا، بل حاجة لبنانية".

ولفت الرئيس عون في خلال استقباله وزيرة الخارجية الالمانية Annalena Charlotte Alma Baerbock، الى أن "توجهات العهد والحكومة واضحة لجهة السير بهذه الاصلاحات على مختلف المستويات".

وأشار الى أن الرئيس عون أن "استمرار احتلال اسرائيل لاراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي".

وأكد أن "الجيش اللبناني الذي انتشر في كل الاماكن التي انسحب منها الاسرائيليون يقوم بواجبه كاملا في بسط الامن ومصادرة السلاح على انواعه".

وأوضح الرئيس عون للوزيرة الالمانية أن "اسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها لبنان لإخلاء التلال الخمس التي لا تزال تحتلها واحلال قوات دولية مكانها، ولا تزال المساعي الديبلوماسية والمفاوضات مستمرة من اجل ايجاد حل جذري لهذه المسألة"، مشيرا الى أن "اسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الاسرى اللبنانيين ولم تسلم سوى خمسة منهم، علماً ان لبنان مصر على استعادة جميع الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل مؤخرا".

وردا على سؤال حول الاوضاع على الحدود اللبنانية-السورية، أبلغ الرئيس عون وزيرة الخارجية الالمانية بأن "الاتصالات مستمرة مع الجانب السوري لاعادة الاستقرار الى الحدود اللبنانية - السورية وأن الجيش اللبناني انتشر في البلدات المتاخمة لمنع تكرار ما حصل خلال الايام الثلاثة الماضية".

وشكر الرئيس عون الوزيرة الالمانية على "الدعم الذي قدمته بلادها للبنان ولاسيما في مجال دعم القوات البحرية اللبنانية والمراقبة البحرية من خلال "اليونيفيل"، متمنيا أن "يستمر هذا الدعم".

وكانت الوزيرة الالمانية نقلت الى الرئيس عون اهتمام بلادها بالاوضاع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا، وتحدثت عن "اهمية اقرار الاصلاحات ولاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، واستوضحت "طبيعة الاحداث التي وقعت على الحدود اللبنانية-السورية".

أخبار لبنان

اسرائيل

الاقتراحات

لإخلاء

التلال

الخمس

تحتفظ

ألاسرى

LBCI التالي
أسرار الصحف 19-3-2025
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:01

الرئيس عون: اسرائيل رفضت الاقتراحات التي تقدم بها لبنان لإخلاء التلال الخمس وهي لاتزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-18

لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-18

التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-15

مقترح فرنسي بنشر قوة مشتركة في التلال الخمس الحدودية ينتظر موافقة إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:36

مخاتير قضاء الهرمل طالبوا المسؤولين بالاهتمام بامن المنطقة وحمايتها

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجيش: تحرير مخطوفين سوريين خطفتهما عصابة في الجمالية - بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-08

تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة

LBCI
أخبار دولية
2025-02-14

اوكرانيا تسلِّم مسودة اتفاق حول المعادن للولايات المتحدة لمراجعته

LBCI
أخبار دولية
2025-02-19

آخر تطورات صحة البابا فرنسيس...

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-16

سلام من المختارة: انه التاريخ ينتصر على الاستبداد... رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

الجيش الاسرائيلي يوسع عدوانه على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

رائدا فضاء عاد إلى الأرض بعد 9 أشهر في الفضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

أمر تنفيذي من ترامب بوقف أعمال مجموعة من وسائل الاعلام الممولة من الحكومة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التحول الرقمي في لبنان... من الوعود المتكررة إلى اختبار التنفيذ الفعلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

غزة في مواجهة آلة الحرب مجدداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الجيش اللبناني يحرر بلدة حوش السيد علي... منازل ومحلات مسروقة ومحروقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد أحداث حوش السيد علي... الترسيم مع سوريا إلى الواجهة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا

LBCI
أخبار لبنان
06:13

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر بتاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي

LBCI
أخبار لبنان
09:12

وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...

LBCI
أخبار لبنان
11:17

عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء

LBCI
أخبار لبنان
03:49

بعد حادثة تجمع المياه في سن الفيل... "الأشغال" تردّ على التساؤلات

LBCI
أخبار لبنان
01:55

لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد

LBCI
أمن وقضاء
04:22

قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق الـ"كوستا برافا" إعتبارًا من مساء اليوم

LBCI
أمن وقضاء
07:23

الجيش: الوحدات العسكرية تبدأ بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More