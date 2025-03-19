أبو الحسن التقى جابر: بحث في الدوائر العقارية في جبل لبنان والموازنة

زار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، يرافقه وفد من مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي وعدد من المحامين، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة، بحضور مدير عام الوزارة بالوكالة جورج معراوي.



وجرى في خلال اللقاء بحث واقع الدوائر العقارية في جبل لبنان، والحالة الصعبة التي يعاني منها المواطنون نتيجة تراكم المعاملات والإجراءات المجحفة.



كما وناقش المجتمعون، المذكرة المقدمة التي تقدموا بها من خلال النائب أبو الحسن والسبل الضرورية لمعالجة هذه المعضلة، بهدف تسهيل أمور المواطنين وحفظ كرامتهم.



وأبدى الوزير جابر إيجابية واستعدادًا للمعالجة، انطلاقًا من رؤية واضحة يعمل عليها ستترجم من خلال قرارات وآليات محددة سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.



وتم التطرق إلى موازنة 2025 والرسوم المجحفة التي تطال المواطنين.



وأطلع جابر الوفد على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، بالإضافة إلى قرار سيصدر بشأن إعادة النظر برسوم الانتقال.



بدوره، شكر النائب أبو الحسن جابر على تجاوبه وعلى موقفه الذي سيساعد في تخفيف الأعباء عن الناس في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على ان تسهيل المعاملات للمواطنين سيحقق أيضاً دخلاً مهماً للخزينة ويساهم في تعزيز مالية الدولة.

