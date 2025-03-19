مخزومي: التعرض للمؤسسة العسكرية مرفوض ومدان

أكّد النائب فؤاد مخزومي، أنّ "التعرض للمؤسسة العسكرية بالتهجم والاتهام بالعمالة والتخوين مرفوض ومدان”.
وقال: "جميع اللبنانيين المخلصين ملتفون حول الجيش لتأدية مهمته الوطنية في حماية الحدود وضبطه".
وأضاف: "هذا التمادي يسيء إلى من قاموا به، ويبقى الجيش المؤسسة الضامنة للاستقرار والدستور والقرارات الدولية".
التعرض للمؤسسة العسكرية بالتهجم والاتهام بالعمالة والتخوين مرفوض ومدان، وجميع اللبنانيين المخلصين ملتفون حول الجيش لتأدية مهمته الوطنية في حماية وضبط الحدود. هذا التمادي يسيء إلى من قاموا به، ويبقى الجيش المؤسسة الضامنة للاستقرار والدستور والقرارات الدولية. pic.twitter.com/Me3Zq93ZvT
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 19, 2025
التعرض للمؤسسة العسكرية بالتهجم والاتهام بالعمالة والتخوين مرفوض ومدان، وجميع اللبنانيين المخلصين ملتفون حول الجيش لتأدية مهمته الوطنية في حماية وضبط الحدود. هذا التمادي يسيء إلى من قاموا به، ويبقى الجيش المؤسسة الضامنة للاستقرار والدستور والقرارات الدولية. pic.twitter.com/Me3Zq93ZvT