مخزومي: التعرض للمؤسسة العسكرية مرفوض ومدان

أكّد النائب فؤاد مخزومي، أنّ "التعرض للمؤسسة العسكرية بالتهجم والاتهام بالعمالة والتخوين مرفوض ومدان”.

وقال: "جميع اللبنانيين المخلصين ملتفون حول الجيش لتأدية مهمته الوطنية في حماية الحدود وضبطه".

وأضاف: "هذا التمادي يسيء إلى من قاموا به، ويبقى الجيش المؤسسة الضامنة للاستقرار والدستور والقرارات الدولية".