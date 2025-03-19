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الرئيس التنفيذيّ لشبكة الشرق الأوسط للإرسال: أميركا يجب أن تحافظ على صوتها الوحيد في الشرق الأوسط

أخبار لبنان
2025-03-19 | 14:27
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الرئيس التنفيذيّ لشبكة الشرق الأوسط للإرسال: أميركا يجب أن تحافظ على صوتها الوحيد في الشرق الأوسط
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الرئيس التنفيذيّ لشبكة الشرق الأوسط للإرسال: أميركا يجب أن تحافظ على صوتها الوحيد في الشرق الأوسط

في ردٍّ على قرار إلغاء منحة تمويل شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) من قبل الوكالة الأميركية للإعلام الدوليّ (USAGM)، قال الرئيس التنفيذيّ للشبكة، جيفري غدمن: “تعد شبكة الشرق الأوسط للإرسال، التي تشمل قناة الحرة ومنصاتها الرقمية، والتي تصل إلى عشرات الملايين من المشاهدين في المنطقة، الصوت الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. 

 

ورأى وجود “كثير من الجماعات الإرهابية التي تكرههم، مثل “حماس” و”حزب الله” والحوثيون، وكذلك الجماعات المعادية للولايات المتحدة في إيران”.

 

واعتبر أنّ إيران تعزز “نفوذها وتوسعها في المنطقة، حيث زادت ميزانيتها لعمليات نشر الأخبار والمعلومات في المنطقة بنسبة 50 في المئة”.

 

كما اعتبر أنّ “في مواجهة هذه التحديات، تقف شبكة الشرق الأوسط للإرسال في وجه محاولات نشر العداء ضد الولايات المتحدة”.

 

وقال غدمن: “نحن الوحيدون الذين نروي القصة الأميركية في منطقة تشهد مناخاً إعلامياً يعمه العداء المطلق للولايات المتحدة. فوسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة تحتفل اليوم  بالاستسلام الأحادي لصوت أميركا نتيجة إنهاء تمويلنا بشكل مفاجئ”.

 

وأضاف: “إن ميزانية شبكة الشرق الأوسط للإرسال لا تتجاوز تكلفة مروحتين من طراز "أباتشي" وفي هذا الوقت بالذات، لا يجب على أميركا أن تتخلى عن أحد مصادر قوتها”.

 

وأعلن أنّ الكونغرس وافق في 14 من آذار على تمويل إستمراري لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة المالية 2025، وفي اليوم التالي، أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بانهاء إتفاقيات منحة التمويل بشكل مفاجئ. 

 

وإنّ شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) مؤسسة إعلامية غير ربحية تأسست عام 2004 تمولها الحكومة الأميركية من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، وهي وكالة فيدرالية تعمل على حماية الاستقلالية والنزاهة المهنية لإعلاميي المؤسسة.

 

و(MBN) شبكة متعددة الوسائط مهمتها تقديم أخبار ومعلومات رصينة باللغة العربية عن الولايات المتحدة، كما تهدف إلى تغطية قضايا حقوق الانسان والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير بديل ضروري للتضليل المعلوماتي الذي تبثه الصين وروسيا وإيران. وتسعى (MBN) إلى التواصل مع شعوب المنطقة دعما للحريات العالمية.

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