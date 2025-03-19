الحاج حسن: هناك من يخطط لزرع الفتن بين اللبنانيين

أكّد النائب حسين الحاج حسن، أنّ "الأحداث التي جرت خلال الايام القليلة الماضية على الحدود اللبنانية - السورية من ناحية إصرار على إقحام "حزب الله" في الموضوع هو نفى ذلك في بيانات اصدرها مؤكدا انه ليس جزءا مما جرى".

وقال:" إننا في حزب الله نعتبر ان المسؤولية في معالجة هذه الأمور والتصدي لها هو مسؤولية الدولة اللبنانية بكل اركانها ومؤسساتها، وان "حزب الله" كجزء منها كان يتواصل مع المسؤولين لدفعهم للقيام بدورهم".

وأضاف: "ان شعب المقاومة هو وغيره لبنانيون تم الإعتداء عليهم، ومسؤولية الدولة الدفاع عنهم وعن سيادتها على أرضها".

واشاد بـ”الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية”.

واوضح الحاج حسن ان "ملف الحدود اللبنانية - السورية عمره سنوات طويلة، وهو الآن يتسبب بالمشاكل، وقد وضعنا هذا الملف باسم تكتل نواب بعلبك - الهرمل في عهدة وزير الدفاع ميشال منسى، وأثرناه في لجنة الدفاع والداخلية والأمن النيابية وسنتابعه، آملين من الدولة ان تتوصل إلى نتائج بهذا الشأن، حتى لا يبقى ذريعة للإعتداء على لبنان واللبنانيين".

وتوجه إلى "العشائر والعائلات وأبناء المنطقة ودعاهم الى الانتباه كثيرا في هذه الفترة، فهناك من يخطط ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيين انفسهم، وبين لبنان وسوريا، وأن هناك اياد اميركية ومخابرات اجنبية وسواها، ومشاكل فردية قد تحصل وتتطور".

وشدد على ايمانهم بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، فلا مسافة ولا فرق بينهم.