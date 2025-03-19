المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام

أكّد مكتب المبعوث الرئاسيّ الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف ونائبته مورغان أورتاغوس، أنّ التقرير الذي نشرته إحدى الصحف، والذي يزعم أن المبعوث الخاص ويتكوف التقى بمسؤول لبناني لم يُذكر اسمه في الدوحة، هو تقرير كاذب ومضلل.

وقال إنّ الترويج للشائعات والأخبار الزائفة لا يؤدي إلا إلى نشر البلبلة وتقويض مصداقية وسائل الإعلام.

وأضاف: “لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها السيادية بنفسها، ونحن نثق بقدرة هذه الحكومة على القيام بذلك ولقد أكدت إدارة ترامب، بشكل علني وخاص، أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في جهودها لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلبية تطلعات الشعب اللبنانيّ”.