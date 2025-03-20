الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
أخبار لبنان
2025-03-20 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
2
min
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يكون الانسان فرنكوفونيًا يعني أن يكونَ مع العقل بمواجهة كل جنون ومع الجماليات ضد البشاعة، وأن يكون مع المواطن لا مع الحاكم، كما في "شرعة حقوقِه" الأولى".
وقال الرئيس عون في اليوم العالمي للفرنكوفونية: "أن نكونَ فرنكوفونيين ليست مسألة لغة ونحن كشعب وجماعات في هذه الأرض تنقّلنا بين لغات عدة عبر تاريخنا، من اللغات الكنعانية الآرامية إلى اللغة العربية، عبر قرون طويلة". وفي حقبات مختلفة كانت لنا لغةٌ أم أو لغة محكية ولغة أخرى للتدوين أو الكتابة ولغة ثالثة للعلم أو الثقافة أو البحث".
وأضاف: "أن تكونَ فرنكوفونيًا يعني أن تكونَ ملتزماً بمبادئ "الحرية والمساواة والأخوة"، وأن تكون منفتحاً على كل العالم، أن تجمع وتسمع في لغة موليير الواحدة كل معاناة معذّبي الأرض وكلَ مشاعر البشر من شاعرية ليوبولد سنغور، إلى أصالة إيميه سيزير (Aimé Césaire)، ومن نَسَوية آسيا جبار (Assia Djebar) إلى موسيقية ناديا تويني، إلى عشرات وعشرات من الكبار الذين أعجزُ عن حصرهم وذكر أسمائهم".
ورأى الرئيس عون أن تكون فرنكوفونياً فهذا يعني كمواطن أن تكون مع سيادة دولتك المطلقة الدائمة وغير القابلة للتجزئة وفق مبدأ بودين (Bodin)، ومع "روح القوانين" لمكافحة استبداد أي سلطة كما مونتسكيو"، وأن تكونَ مع إرادةِ الشعبِ المؤسِسة للعقدِ الاجتماعي، كما روسو. وأن تكونَ مع حريةِ التفكيرِ والتعبيرِ مثل فولتير".
وأكد أن الفرنكوفونية ليست قطعاً مسألة ارتباط ببلد آخر، لافتا الى "أننا لا نرتبطُ إلا بلبنان منذُ ذكرتْه الكتبُ المقدسة وحتى نهاية الكون، مشيرا الى أننا فرنكوفونيون وأنها قضيةٌ أبعدُ وأعمقُ وأسمى ومسألةُ انتماء إلى ثقافة وحضارة وإلى منظومة قيم، بل منظومة فكرية كاملة (Episteme)".
أخبار لبنان
فرنكوفونيًا
العقل
والسيادة
والحرية
التالي
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي حاتم ماضي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:27
الرئيس عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: نحن فرنكوفونيون وأن تكون فرنكوفونيا يعني أن تكون مع العقل بمواجهة كل جنون ومع المواطن لا مع الحاكم
آخر الأخبار
04:27
الرئيس عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: نحن فرنكوفونيون وأن تكون فرنكوفونيا يعني أن تكون مع العقل بمواجهة كل جنون ومع المواطن لا مع الحاكم
0
أخبار لبنان
2025-01-28
الرئيس عون: عندما يقوم القضاء بمهامه تكون له الكلمة الفصل ورئيس الجمهورية هو الدرع الأول له
أخبار لبنان
2025-01-28
الرئيس عون: عندما يقوم القضاء بمهامه تكون له الكلمة الفصل ورئيس الجمهورية هو الدرع الأول له
0
آخر الأخبار
04:31
عون: أن تكون فرنكوفونياً يعني أن تكون مع سيادة دولتك المطلقة الدائمة وغير القابلة للتجزئة وفق مبدأ بودين ومع روحِ القوانين لمكافحة استبداد أي سلطة كما مونتسكيو ومع إرادة الشعب المؤسسة للعقد الاجتماعي كما روسو ومع حرية التفكير والتعبير مثل فولتير
آخر الأخبار
04:31
عون: أن تكون فرنكوفونياً يعني أن تكون مع سيادة دولتك المطلقة الدائمة وغير القابلة للتجزئة وفق مبدأ بودين ومع روحِ القوانين لمكافحة استبداد أي سلطة كما مونتسكيو ومع إرادة الشعب المؤسسة للعقد الاجتماعي كما روسو ومع حرية التفكير والتعبير مثل فولتير
0
أخبار لبنان
2025-01-16
المفتي قبلان: غزة لن تكون إلا غزة وبيروت لن تكون إلا بيروت بالشراكة والميثاقية
أخبار لبنان
2025-01-16
المفتي قبلان: غزة لن تكون إلا غزة وبيروت لن تكون إلا بيروت بالشراكة والميثاقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:37
رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي
أخبار لبنان
11:37
رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي
0
أخبار لبنان
11:13
بيان توضيحي من شركة "باتكو"...
أخبار لبنان
11:13
بيان توضيحي من شركة "باتكو"...
0
أخبار لبنان
10:57
رئيس الجمهورية إستقبل وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"
أخبار لبنان
10:57
رئيس الجمهورية إستقبل وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"
0
اقتصاد
10:53
شقير عرض مع سفير الجزائر لسبل تنمية العلاقات الإقتصادية
اقتصاد
10:53
شقير عرض مع سفير الجزائر لسبل تنمية العلاقات الإقتصادية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-19
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد
أخبار لبنان
2025-03-19
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد
0
علوم وتكنولوجيا
2025-03-18
صور مذهلة تكشف عن مجرة عملاقة تم اكتشافها حديثًا... هذا ما رصده تلسكوب جيمس ويب (صور)
علوم وتكنولوجيا
2025-03-18
صور مذهلة تكشف عن مجرة عملاقة تم اكتشافها حديثًا... هذا ما رصده تلسكوب جيمس ويب (صور)
0
فنّ
04:38
كيتي بيري تخطف الأضواء في إطلالة من توقيع زهير مراد (صور)
فنّ
04:38
كيتي بيري تخطف الأضواء في إطلالة من توقيع زهير مراد (صور)
0
أخبار دولية
10:24
مصدر لرويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان
أخبار دولية
10:24
مصدر لرويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:56
إسرائيل مستمرة في حربها على غزة... إليكم آخر المستجدات الميدانية
أخبار دولية
08:56
إسرائيل مستمرة في حربها على غزة... إليكم آخر المستجدات الميدانية
0
أخبار لبنان
08:51
جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…
أخبار لبنان
08:51
جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…
0
أخبار لبنان
07:33
إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات
أخبار لبنان
07:33
إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات
0
أمن وقضاء
07:03
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع
أمن وقضاء
07:03
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع
0
أمن وقضاء
05:19
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: الجسم القضائي ما زال أفضل الأجسام الموجودة بالقطاع العام
أمن وقضاء
05:19
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: الجسم القضائي ما زال أفضل الأجسام الموجودة بالقطاع العام
0
أخبار دولية
05:03
وزير الخارجية الإيراني: رسالة ترامب "أقرب الى تهديد"
أخبار دولية
05:03
وزير الخارجية الإيراني: رسالة ترامب "أقرب الى تهديد"
0
أخبار لبنان
04:54
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
أخبار لبنان
04:54
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
0
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
0
أخبار لبنان
16:00
الحاج حسن: هناك من يخطط لزرع الفتن بين اللبنانيين
أخبار لبنان
16:00
الحاج حسن: هناك من يخطط لزرع الفتن بين اللبنانيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
2
أخبار لبنان
16:52
المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام
أخبار لبنان
16:52
المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام
3
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
4
أمن وقضاء
11:58
ملابسات جريمة القتل في عين زحلتا تتكشف...
أمن وقضاء
11:58
ملابسات جريمة القتل في عين زحلتا تتكشف...
5
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
6
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
7
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
8
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More