وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر حسابها على "إكس"، أنه ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي أطلق في نسيان 2023، تم تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار 2025 وتشمل 18,962 شخصاً من حَمَلة البطاقات الصادرة عن برنامج تأمين حقوق المعوقين ضمن الفئة العمرية المستهدفة والذين تم تحديث بياناتهم وادراجهم في البرنامج لتاريخه.



وأشارت الى أن قيمة الأموال التي تمّ تحويلها هذا الشهر تبلغ 785,360 دولاراً أميركياً.