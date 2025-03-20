وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

1/2 ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي أطلق في نسيان 2023، تم تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار 2025 وتشمل 18,962 شخصاً من حَمَلة البطاقات الصادرة عن برنامج تأمين حقوق المعوقين ضمن الفئة العمرية المستهدفة والذين تم تحديث بياناتهم وادراجهم في البرنامج لتاريخه.
— وزارة الشؤون الإجتماعية (@mosalebofficial) March 20, 2025
1/2 ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي أطلق في نسيان 2023، تم تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار 2025 وتشمل 18,962 شخصاً من حَمَلة البطاقات الصادرة عن برنامج تأمين حقوق المعوقين ضمن الفئة العمرية المستهدفة والذين تم تحديث بياناتهم وادراجهم في البرنامج لتاريخه.