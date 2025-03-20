إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات

أطلق في وزارة الزراعة ، "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"، الهادف إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الوعي على أهميتها، برعاية وزيري الإعلام بول مرقص ووزير الزراعة نزار هاني، في حضور المدير العام للوزارة لويس لحود وعدد من رؤساء المصالح والأقسام والخبراء فيها.ولفت مرقص الى أن المبادرة، والتي سيتم من خلالها تنفيذ 246 ندوة تدريبية تستهدف 6,150 مزارعًا ومزارعة في المناطق اللبنانية المختلفة عبر مراكز الإرشاد الزراعي التابعة للوزارة، تعتبر خطوة مهمة وفاعلة نحو تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.وأشار الى أنه من خلال الندوات التدريبية التي ستُنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركاء، سيتاح للمزارعين والمزارعات فرصة الحصول على المعرفة والمهارات الضرورية لتحسين الإنتاج وتطوير العيش في المناطق الريفية.ولفت إلى أن تفعيل البرامج المتخصصة في المناطق، خطوة نوعية نحو خلق فرص عمل إضافية للمزارعين ، ما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي الريفي وتعزيز الأمن الغذائي.وشدد مرقص على أن وزارة الإعلام تلعب دورًا محوريًا في إطلاق البرنامج وتنفيذه، لناحية نشره عبر وسائل الإعلام وتعميمه وعبر تغطيتها نشاطات وزارة الزراعة في المناطق، اضافة إلى إتاحة المجال أمام بث مواد التوعية والأفلام الوثائقية القصيرة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع"، داعيا وسائل الإعلام إلى "مواكبة الندوات والنشاطات التي تقوم بها وزارة الزراعة وفق برامج داعمة ومعززة للانتاج الزراعي.بدوره، أوضح وزير الزراعة أن الإرشاد الزراعي هو الركيزة الأساسية لعمل وزارة الزراعة، والأداة التي تمكنها من الوقوف إلى جانب المزارعين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات الحديثة.ولفت الى انه من خلال البرنامج، ستقف الوزارة الى جانب المزارعين في لبنان وترشدهم إلى الممارسات الأَسْلَم لزراعة مستدامة متكيفة مع التغيرات المناخية، ما يساعدهم على تخطي التحديات الزراعية الكثيرة التي سببها العدوّ الاسرائيلي، اضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.وأعلن هاني أن "البرنامج جزء من التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لسنتي 2025-2026، وتشمل:- إعادة تأهيل القطاع الزراعي المتضرر بفعل العدوان.- فتح أسواق تصديرية جديدة ودعم تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية.- تعزيز دور الإرشاد الزراعي كدعامة أساسية في تطوير الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.- تعزيز الاستدامة من خلال بدء تحويل عدد من الأراضي الزراعية إلى ممارسات موفرة للمياه ومراعية للتغيرات المناخية".وأشار إلى أن البرنامج يتميّز لكونه الأكبر من نوعه، حيث يشمل:- أكثر من 500 حلقة تدريبية وزيارة حقلية تغطي مختلف المناطق اللبنانية.- حلقات تلفزيونية وإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات إلى أوسع مجموعة من المزارعين.- إطلاق تطبيق رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواكبة المزارعين وتقديم الإرشادات في الوقت الفعلي".