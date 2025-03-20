الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات

أخبار لبنان
2025-03-20 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات

أطلق في وزارة الزراعة ، "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"، الهادف إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الوعي على أهميتها، برعاية وزيري الإعلام بول مرقص  ووزير الزراعة نزار هاني، في حضور المدير العام للوزارة لويس لحود وعدد من رؤساء المصالح والأقسام والخبراء فيها. 

مرقص

ولفت مرقص الى أن المبادرة، والتي سيتم من خلالها تنفيذ 246 ندوة تدريبية تستهدف 6,150 مزارعًا ومزارعة في المناطق اللبنانية المختلفة عبر مراكز الإرشاد الزراعي التابعة للوزارة، تعتبر خطوة مهمة وفاعلة نحو تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.

وأشار الى أنه من خلال الندوات التدريبية التي ستُنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركاء، سيتاح للمزارعين والمزارعات فرصة الحصول على المعرفة والمهارات الضرورية لتحسين الإنتاج وتطوير العيش في المناطق الريفية. 

ولفت إلى أن تفعيل البرامج المتخصصة في المناطق، خطوة نوعية نحو خلق فرص عمل إضافية للمزارعين ، ما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي الريفي وتعزيز الأمن الغذائي. 

وشدد مرقص على أن وزارة الإعلام تلعب دورًا محوريًا في إطلاق البرنامج وتنفيذه، لناحية نشره عبر وسائل الإعلام وتعميمه وعبر تغطيتها نشاطات وزارة الزراعة في المناطق، اضافة إلى إتاحة المجال أمام بث مواد التوعية والأفلام الوثائقية القصيرة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع"، داعيا وسائل الإعلام إلى "مواكبة الندوات والنشاطات التي تقوم بها وزارة الزراعة وفق برامج داعمة ومعززة للانتاج الزراعي.

هاني

بدوره، أوضح وزير الزراعة أن الإرشاد الزراعي هو الركيزة الأساسية لعمل وزارة الزراعة، والأداة التي تمكنها من الوقوف إلى جانب المزارعين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات الحديثة. 

ولفت الى انه من خلال البرنامج، ستقف الوزارة الى جانب المزارعين في لبنان وترشدهم إلى الممارسات الأَسْلَم لزراعة مستدامة متكيفة مع التغيرات المناخية، ما يساعدهم على تخطي التحديات الزراعية الكثيرة التي سببها العدوّ الاسرائيلي، اضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأعلن هاني أن "البرنامج جزء من التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لسنتي 2025-2026، وتشمل:

- إعادة تأهيل القطاع الزراعي المتضرر بفعل العدوان.

- فتح أسواق تصديرية جديدة ودعم تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية.

-  تعزيز دور الإرشاد الزراعي كدعامة أساسية في تطوير الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

- تعزيز الاستدامة من خلال بدء تحويل عدد من الأراضي الزراعية إلى ممارسات موفرة للمياه ومراعية للتغيرات المناخية".

وأشار إلى أن البرنامج يتميّز لكونه الأكبر من نوعه، حيث يشمل:

- أكثر من 500 حلقة تدريبية وزيارة حقلية تغطي مختلف المناطق اللبنانية.

- حلقات تلفزيونية وإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات إلى أوسع مجموعة من المزارعين.

- إطلاق تطبيق رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواكبة المزارعين وتقديم الإرشادات في الوقت الفعلي".
 

أخبار لبنان

"برنامج

الإرشاد

الزراعي

الرسمي"...

هاني:

يساعد

المزارعين

التحديات

LBCI التالي
لجنة الشؤون الخارجية تابعت مع فرايسن ملف النزوح السوري
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:15

وزير الزراعة نزار هاني خلال اطلاق الخطة الشاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة: نطلق برنامجا ممنهجا لمئات الحلقات الارشادية مع المزارعين وتطبيق رقمي وسيترافق ذلك مع حملة وطنية حول أهمية الزراعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-08

وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: سنعمل مع المزارعين على إعادة تأهيل الأراضي الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائيّ وسنعمل على حملة إرشاد لتوعية المزارعين تقنيًا

LBCI
آخر الأخبار
03:16

وزير الزراعة نزار هاني: ندعو المزارعين للتسجيل في السجل الزراعي مما يسهم في بناء قاعدة بيانات كاملة تسهّل عمل الوزارة وتقديم الدعم لهم

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-12

وزير الزراعة أطلق مبادرات لتعزيز الإرشاد الزراعيّ والتعاون الدوليّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:37

رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
11:13

بيان توضيحي من شركة "باتكو"...

LBCI
أخبار لبنان
10:57

رئيس الجمهورية إستقبل وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"

LBCI
اقتصاد
10:53

شقير عرض مع سفير الجزائر لسبل تنمية العلاقات الإقتصادية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-18

صور مذهلة تكشف عن مجرة عملاقة تم اكتشافها حديثًا... هذا ما رصده تلسكوب جيمس ويب (صور)

LBCI
فنّ
04:38

كيتي بيري تخطف الأضواء في إطلالة من توقيع زهير مراد (صور)

LBCI
أخبار دولية
10:24

مصدر لرويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:56

إسرائيل مستمرة في حربها على غزة... إليكم آخر المستجدات الميدانية

LBCI
أخبار لبنان
08:51

جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…

LBCI
أخبار لبنان
07:33

إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات

LBCI
أمن وقضاء
07:03

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع

LBCI
أمن وقضاء
05:19

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: الجسم القضائي ما زال أفضل الأجسام الموجودة بالقطاع العام

LBCI
أخبار دولية
05:03

وزير الخارجية الإيراني: رسالة ترامب "أقرب الى تهديد"

LBCI
أخبار لبنان
04:54

الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية

LBCI
أمن وقضاء
04:07

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء

LBCI
أخبار لبنان
16:00

الحاج حسن: هناك من يخطط لزرع الفتن بين اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:05

حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...

LBCI
أخبار لبنان
16:52

المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
06:32

بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري

LBCI
أمن وقضاء
11:58

ملابسات جريمة القتل في عين زحلتا تتكشف...

LBCI
صحف اليوم
00:53

هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

LBCI
اسرار
00:31

أسرار الصحف 20-3-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:15

وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

LBCI
أمن وقضاء
04:07

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More