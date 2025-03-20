لجنة الشؤون الخارجية تابعت مع فرايسن ملف النزوح السوري

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة أن اللجنة عقدت لقاء مع ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن في حضور النواب ومسؤولين في القيادات الأمنية وممثلين عن وزارة الخارجية.



وأوضح بعد الجلسة، أن "الهدف كان متابعة ملف النزوح وأخذ فكرة عما يجري اليوم، خصوصا أننا نشهد موجة جديدة من النزوح في مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة في سوريا".



وقال علامة: "استمعنا في البداية إلى إيفو فرايسن عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حاليا وفهمنا منه، انهم كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي تحصل عليها حوالي 800 ألف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145 دولارا. وحاليا، نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل، فإنه من الممكن خلال شهرين أن ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ إلى مئتي ألف عائلة وهذا سيسبب ضغطا على لبنان وعلى النازحين". وأشار الى أننا "في لبنان نتحدث عن أعداد أكثر من مليونين".



وأكد أن على الحكومة اللبنانية أن تفعّل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين.



وأمل علامة "أن يكون هناك خطة سريعة"، مشددا على "وجوب بذل جهد كبير من قبل الدولة اللبنانية مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية للعودة لان السبب السياسي الذي كان قائما انتفى"، مؤكدا ضرورة أن يتحدث لبنان في الوقت نفسه مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم والإسراع في العودة".