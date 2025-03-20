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لدرس 6 اقتراحات قوانين... بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل
أخبار لبنان
2025-03-20 | 08:19
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لدرس 6 اقتراحات قوانين... بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وتكنولوجيا المعلومات، الى جلسة مشتركة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين في 24 اذار 2025 لدرس جدول الأعمال الآتي:
1- إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.
2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني.
3 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية.
4 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
6 - إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ.
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