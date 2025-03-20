جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…

بحثٌ في الأوضاع العامّة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية

بحثٌ في الأوضاع العامّة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية

الموسوي يردّ على وزير الخارجية: كُنّا نأمل أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته الوطنية تجاه جرائم العدو