رئيس الجمهورية إستقبل وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس" ضم: نيكولا يونغ Nicholas Wong ومحمد الشقيري وديبورا زانسترا Deborah Zandstra وجونثان لويس Jonathan Lewis ولين عمار.



واطلع الوفد الرئيس عون على دور مكتب المحاماة الدولي في معالجة القضايا العالقة لاسيما المالية والاقتصادية منها، في ضوء الخبرة التي اكتسبها هذا المكتب في هذا المجال.



وتوقف اعضاء الوفد عند قضية الاجراءات التي يفترض ان تعتمدها الحكومة اللبنانية لمعالجة قضية سندات اليوروبوند على نحو يضمن حقوق الدولة اللبنانية وحاملي هذه السندات في الوقت نفسه.