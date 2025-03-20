رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفدا كبيرا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية، ضم: رئيس المجلس ربيع الأمين ونائبه طوني الراعي و13 من أعضائه.



أطلع الوفد الوزير رجي على "طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي ونشاطاته منذ انطلاقه عام 2019، وما يقوم به لدعم بيئة الأعمال اللبنانية في السعودية وباقي دول الخليج العربي، ومساعدة اللبنانيين الموجودين في هذه الدول ودول أخرى في مجالات أعمالهم المختلفة، إضافة إلى متابعة شؤون المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الحفاظ على الهوية اللبنانية".



كما عرض الوفد على الوزير رجي "مشروعه ورؤيته لقيام حكومة رقمية في لبنان، واستعداد المجلس لوضع خبراته في هذا المجال بتصرف الحكومة اللبنانية".



وشكر رجي لـ"مجلس التنفيذيين اللبنانيين، رئيسا وأعضاء، على الجهود التي يقومون بها لدعم وطنهم لبنان وتعزيز مكانته الاقتصادية، وتقوية استثمارات اللبنانيين ومصالحهم الاقتصادية في الخارج، وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في لبنان".



وأشار رجي إلى "الزيارة الناجحة والمهمة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، والتي تمثل خطوة أساسية، مع انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، نحو إعادة لبنان الى عمقه العربي وتصويب علاقاته مع المملكة العربية السعودية وباقي أشقائه العرب الذين لم يبخلوا يوما بدعمه ومساندة شعبه في كل المحطات".