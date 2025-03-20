الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
9
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
9
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام أعلن آلية التعيينات: لاعتماد مبدأ المناصفة في الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة
أخبار لبنان
2025-03-20 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام أعلن آلية التعيينات: لاعتماد مبدأ المناصفة في الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الاداري التي أطلقتها الحكومة.
وأكد أننا نسعى إلى أن تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون بخدمة الطوائف ولا السياسيين.
وأوضح أن شعار الحكومة "بناء دولة القانون والمؤسسات"، ولا دولة من دون إدارة، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية.
وأشار سلام إلى أن آلية التعيينات تعتمد على 9 مبادىء منها الأولية، التنافس، العلنية التي يضمنها الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة، الشمولية التي تضمن تكافؤ الفرص، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة التي يتم ضمانها من خلال تأمين الخبرات المختلفة، التنوع والشفافية والمساءلة كما حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد ان الآلية تعتمد على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور.
كذلك، أشار إلى أن أنه تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك.
وقال إن آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، داعيًا موظفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب.
ولفت إلى أننا شكلنا الأسبوع الماضي لجنة وزارية لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.
كذلك، تحدث وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء مشيرًا إلى أننا استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء.
وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عودة النازحين السوريين.
وأوصح أنه لم يتم بعد إلغاء شهادة "البريفيه"، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية.
أخبار لبنان
التعيينات:
لاعتماد
المناصفة
الفئة
الأولى
تخصيص
وظيفة
طائفة
التالي
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:00
سلام: آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب
آخر الأخبار
10:00
سلام: آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-22
معركة ملء الشغور في وظائف الفئة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-22
معركة ملء الشغور في وظائف الفئة الأولى
0
آخر الأخبار
09:58
سلام: آليّة التعيينات تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين
آخر الأخبار
09:58
سلام: آليّة التعيينات تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:10
مصلحة الليطاني: التقنين القاسي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار بسبب انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية
أخبار لبنان
17:10
مصلحة الليطاني: التقنين القاسي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار بسبب انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية
0
أمن وقضاء
16:55
وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر
أمن وقضاء
16:55
وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر
0
أمن وقضاء
14:58
قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار
أمن وقضاء
14:58
قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:13
بيان توضيحي من شركة "باتكو"...
أخبار لبنان
11:13
بيان توضيحي من شركة "باتكو"...
0
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
0
أخبار لبنان
2025-03-12
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
أخبار لبنان
2025-03-12
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
0
منوعات
2025-01-02
وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)
منوعات
2025-01-02
وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
2
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
3
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
4
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
5
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
6
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
7
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
8
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More