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سلام أعلن آلية التعيينات: لاعتماد مبدأ المناصفة في الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة

أخبار لبنان
2025-03-20 | 13:01
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سلام أعلن آلية التعيينات: لاعتماد مبدأ المناصفة في الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة
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سلام أعلن آلية التعيينات: لاعتماد مبدأ المناصفة في الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الاداري التي أطلقتها الحكومة.

وأكد أننا نسعى إلى أن تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون بخدمة الطوائف ولا السياسيين.

وأوضح أن شعار الحكومة "بناء دولة القانون والمؤسسات"، ولا دولة من دون إدارة، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية.

وأشار سلام إلى أن آلية التعيينات تعتمد على 9 مبادىء منها الأولية، التنافس، العلنية التي يضمنها الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة، الشمولية التي تضمن تكافؤ الفرص، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة التي يتم ضمانها من خلال تأمين الخبرات المختلفة، التنوع والشفافية والمساءلة كما حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد ان الآلية  تعتمد على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور.

كذلك، أشار إلى أن أنه تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك.
 
وقال إن آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، داعيًا موظفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب.

ولفت إلى أننا شكلنا الأسبوع الماضي لجنة وزارية لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.

كذلك، تحدث وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء مشيرًا إلى أننا استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء.

وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عودة النازحين السوريين.

وأوصح أنه لم يتم بعد إلغاء شهادة "البريفيه"، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية.

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