أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ

تهيب المديريّة العامّة لأمن الدولة الجميع بعدم تداول فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، يتطرق إلى جهاز أمن الدولة و مديره العام السابق.



وأكّدت المديريّة أنّها حريصة على عمل الجهاز والتزامه بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.