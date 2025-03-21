الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا

ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا حضره كل من: قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخليّ، اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدغار لاوندس.



وعرضوا الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.