مياه الجنوب: تسليم عدد إضافيّ من خزانات المياه للبلدات الحدودية المتضررة

سلمت مؤسسة مياه لبنان الجنوب عددًا إضافيًا من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر لبلدات وقرى حدودية، تضررت خزاناتها جراء العدوان الاسرائيليّ.



ووُزّعت ورُكّبت في الأحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين الى بلداتهم.



ولفتت المؤسسة إلى أنّ "خزان بلدة يارون كان قد دمر بشكل كامل، وذلك بعدما تعرضت البلدة منذ أيام عديدة لغارة اسرائيلية".