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ميقاتي يعقد اجتماعًا مع فاعليات طرابلس: لضبط السلاح غير الشرعي وتوقيف المخالفين
أخبار لبنان
2025-03-21 | 05:11
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ميقاتي يعقد اجتماعًا مع فاعليات طرابلس: لضبط السلاح غير الشرعي وتوقيف المخالفين
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ميقاتي يعقد اجتماعًا مع فاعليات طرابلس: لضبط السلاح غير الشرعي وتوقيف المخالفين
عقد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي اجتماعا مع "فاعليات طرابلس" قبل ظهر اليوم في دارته في الميناء، وذلك متابعة لاجتماع "إعلان طرابلس" الذي عقد يوم الجمعة الفائت، لاستكمال البحث في الملفات المطروحة على الصعد الامنية والاجتماعية.
وشارك في الاجتماع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، راعي أبرشية طرابلس. المارونية المطران يوسف سويف، متروبوليت طرابلس والكورة توابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس وكاهن رعية الارمن الأرثوذكس الاب كريكور يفيايان.
وشدد ميقاتي في خلال الاجتماع، على أن أمن طرابلس وأبنائها ولاسيما جيل الشباب، كما في كل الشمال، يشكل الاولوية في هذه المرحلة، في ظل تفشي ظاهرة الجرائم والسلاح المتفلت، ما يقتضي إعداد خطة لإنهاء هذه الظاهرة.
كما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة وفورية أمنيا واجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال تكثيف عمل الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة في طرابلس والميناء والبداوي وتكثيف الدوريات لتفعيل الأمن الاستباقي.
وشدد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتطبيق القوانين بشكل صارم وضبط السلاح غير الشرعي وتوقيف المخالفين وتنفيذ المذكرات الصادرة بهذا الشأن.
هذا ولفت ميقاتي الى ضرورة تشدد النيابة العامة وقضاة التحقيق بحق المخلين بأمن المدينة وملاحقة مطلقي النار في الهواء.
وأشار الى أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني لضبط ظاهرة المخدرات وتشكيل لجان مشتركة لمراقبة الأوضاع، وكذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية في سبيل التوعية الاجتماعية ضد المخدارت والسلاح وإشراك الشباب ورجال الدين في حلقات توعية.
ودعا الى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي لضمان الاستجابة الفعالة لمشكلة السلاح المتفلت والمخدرات.
وشدّد على أهمية الحدّ من تجارة المخدرات من خلال حملات المكافحة وزيادة التفتيش والتوعية في المدارس ضد مخاطر هذه الآفة وتعديل الاجراءات المتعلقة برخص السلاح وإجراء محاكمات عادلة وسريعة وتعزيز مراكز مكافحة الادمان على المخدرات.
وتم تأليف لجنة لبحث المشكلات المتعلقة بالسلاح والمخدرات ضمت ممثلين عن المرجعيات الروحية ونقابات المهن الحرة المهندسين والاطباء والمحامين والقائمقام ايمان الرافعي. وستقدم اللجنة تقريرها إلى اللقاء الموسع الذي سيعقد بعد عيد الفطر.
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طرابلس:
السلاح
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وتوقيف
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