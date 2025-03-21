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الصّدي: لا أتدخل في برامج التقنين بل أحرص على أن تكون بعيدة من أي إستنسابية

أخبار لبنان
2025-03-21 | 05:14
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الصّدي: لا أتدخل في برامج التقنين بل أحرص على أن تكون بعيدة من أي إستنسابية
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الصّدي: لا أتدخل في برامج التقنين بل أحرص على أن تكون بعيدة من أي إستنسابية

أكّد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، أنّ الحديث عن إتخاذ قرار بالحرمان إفتراء وعارٍ من الصحة.

وكانت قد "نشرت صحيفة "النّهار"، في خانة "الأسرار"، أنّ وزير الطاقة والمياه جو الصدي، قرّر حرمان أهالي البقاع الغربيّ وقرى جنوبية من الكهرباء واعتماد برنامج تقنين قاس.

وشدد مكتبه الاعلاميّ على أنّ الصدي لا يتدخل في برامج التقنين، "بل يعطي توجيهاته كوزير وصاية على أن يكون التقنين مرتكز على أسباب تقنية وفنية وبعيدة من أي إستنسابية بهدف ضمان المساواة بين المواطنين".
 

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