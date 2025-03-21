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في مناسبة اليوم العالميّ للفرنكوفونية... حفلة في المكتبة الوطنية في بيروت

أخبار لبنان
2025-03-21 | 08:03
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في مناسبة اليوم العالميّ للفرنكوفونية... حفلة في المكتبة الوطنية في بيروت
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في مناسبة اليوم العالميّ للفرنكوفونية... حفلة في المكتبة الوطنية في بيروت

في مناسبة اليوم العالميّ للفرنكوفونية، نُظمت حفلة في المكتبة الوطنية في بيروت بالتعاون مع وزارة الثقافة والمنظمة العالمية للفرنكوفونية.

وتخلل الحفلة عروض موسيقية وفنية.

وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام على دور لبنان كأحد أعمدة الفركفونية وأهميتها في تريوج الثقافة.

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