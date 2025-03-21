وزير الدفاع: الجيش اللبناني حاضر في كل الإستحقاقات للدفاع عن الحدود

أكّد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أن الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية للدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف، لافتا الى أن الدور حاليًا هو للتفاوض من أجل إنسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.



ولفت في خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الى أن الجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي في البقاع، مشيرا الى أن المفاوضات ستتابع مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث.