بري: القوى السياسية والنواب يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخصوصاً النواب الـ128، كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة.



وقال بري في خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، إن الاغتراب اللبناني وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان.



وأضاف: "معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء افضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً".



كما أكد أمام الوفد على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع الدول العربية كافة.



وحول حق المغتربين في المشاركة بالاقتراع للنواب الـ128، شدد الرئيس بري على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في إختيار النواب الـ128.



وقدم الوفد للرئيس بري رؤيته وبرامج عمله ومطالبه ولاسيما حفظ حقوق المودعين المغتربين ومشاركة الإغتراب اللبناني في الإنتخابات النيابية انطلاقا من حق أي لبناني أينما وجد بأن يقترع لـ128 نائب.



وكان الرئيس بري عرض الأوضاع العامة ولاسيما المالية والإقتصادية منها، خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.



هذا واستقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديد كقائد للجيش, حيث جرى عرض للاوضاع العامة ولاسيما الامنية والميدانية.