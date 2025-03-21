احتجاجا على تقنين الكهرباء... قطع الطرقات في البقاع الغربي

قطع أهالي عدد من البلدات في البقاع الغربي ومن ضمنها مشغرة، الطرقات بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على اصدار جدول جديد لتقنين الكهرباء في المنطقة.وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، أصدرت بيانًا في وقت سابق اليوم، أعلنت فيه أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أوقفت المعامل المائية التابعة لها عن انتاج الطاقة الكهربائية، بسبب النقص الحاد في مخزون المياه لديها، حيث بات إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة على الشبكة الكهربائية حاليًا يقتصر على معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.وأوضحت المؤسسة، أنّ أي تفاوت أو استنساب من قبل هذه المصلحة في التغذية الكهربائية، لتغذية تلك المناطق بساعات أكثر من سواها، بحدود 12 ساعة وما فوق، سيؤدي إلى حرمان المناطق اللبنانية الأخرى، بما فيها العاصمة بيروت، من ساعات التغذية المخصصة لها.