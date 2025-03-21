الصدي عرض مع وفد البنك الدولي لمسألة المياه ومع مديرة اليونسكو لتعزيز التعاون

عقد وزير الطاقة جو الصدي إجتماع عمل بشأن المياه، مع وفد من "البنك الدولي"، ضم المديرة الاقليمية لقطاع التنمية ميسكرين براهن، ومسؤولة قطاع البيئة المستدامة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ماريا صراف، والخبير في قطاع ادارة المياه ماركوس وشارت، وخبير أول في قطاع المياه والصرف الصحي سالي زغيب، والاخصائية الأولى في شؤون البيئة لمياء منصور ومحللة العمليات مي إبراهيم.



كما التقى الصدي، مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي كوستانزا فارينا وإطلع منها على عمل المنظمة في لبنان وبحثا في سبل تعزيز التعاون مع الوزارة.



