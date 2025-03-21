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وزير الصحّة عرض أوضاع مستشفى الحريري واستقبل نوابًا

أخبار لبنان
2025-03-21 | 10:59
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وزير الصحّة عرض أوضاع مستشفى الحريري واستقبل نوابًا
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وزير الصحّة عرض أوضاع مستشفى الحريري واستقبل نوابًا

عرض وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أوضاع مستشفى الحريري الحكومي الجامعي خلال استقباله وفدًا من أطباء المستشفى ضم رئيس اللجنة الطبية الدكتور أكرم شتي وعددًا من رؤساء الأقسام يرافقهم النائب علي المقداد.

واطلع من أعضاء الوفد على ما يعانيه المستشفى من مشاكل متزايدة تهدد بإقفاله في حال لم يتم إيجاد حلول بالسرعة الممكنة ولا سيما تأمين الدعم المالي والمستلزمات الضرورية لعمل المختبر والأقسام الطبية.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى ضرورة تعاون الجميع من إدارة وأطباء وموظفين لوضع تصور موحد يهدف إلى إنعاش المستشفى، مؤكدًا السعي لذلك خصوصا أن مستشفى الحريري صرح إستشفائي أساسي وأنشئ لدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، وقد أثبت في الظروف الصعبة التي مر بها لبنان أنه داعم أول لمن يحتاج للخدمة الصحية.

كذلك اجتمع الوزير ناصر الدين بالنائبين حسين الحاج حسن وعلي المقداد بحضور عدد من فعاليات بعلبك الهرمل وتناول البحث الشأن الصحي في المنطقة وأوضاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية فيها وسبل تطويرها ودعمها بما يحافظ على جودة الخدمات.

والتقى وزير الصحة العامة النائب رازي الحاج الذي دعاه للمشاركة في حلقة نقاش موسعة حول "تنسيق الرعاية الصحية وشبكات الأمان الإجتماعي" في منطقة المتن الشمالي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

كما بحث الوزير ناصر الدين في الوضع الصحي في جزين خلال استقباله النائب شربل مسعد بحضور الدكتور هشام حايك مسؤول لجنة التواصل بين مستشفيي جزين الحكومي وأوتيل ديو.

واستقبل النائب نبيل بدر الذي أوضح أن اللقاء تناول الوضع الصحي العام ومجالات التنسيق خصوصًا أن المجال الصحي يحتل أولوية في المرحلة الحالية في لبنان.
 
 

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