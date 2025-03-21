اللبنانية الاولى احتفلت بعيد الام مع الأمهات العاملات في مديرية رئاسة الجمهورية

إحتفلت اللبنانية الاولى نعمت عون في قصر بعبدا ظهر اليوم بمناسبة عيد الام، بجو من الدفء والروح العائلية الجامعة، مع الامهات العاملات في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من مدنيات وعسكريات تقديرا لدورهن وعطائهن.



وفي هذه المناسبة، ألقت السيدة عون كلمة، رحبت فيها بالحاضرات وعبرت عن امتنانها "للجهود التي تبذلها الامهات العاملات وتفانيها في العمل والاسرة"، وقالت: "فرحتي كبيرة جدا اليوم بوجودي بينكن للاحتفال بعيد الام. فأنتن امهات القصر الجمهوري وعائلتنا. واوجه اليكن التحية تقديرا لتضحياتكن والادوار التي تقمن بها كأم وزوجة وإمرأة عاملة. ولتتمكن من القيام بكل هذه الادوار، فأنا أعلم جيداً التضحيات التي تبذلونها والقوة التي تستخدمونها والتي لا تصدر الا من قلب الام. فحفظكن الله، وان شاء الله نحتفل معا بكل المناسبات والاعياد".



وفي لفتة رمزية، وجهت السيدة عون تحية خاصة الى اكبر العاملات سنا في القصر الجمهوري، تقديرا لعطاءاتها، وقالت: "اسمحوا لي باسمكم ان نوجه التهنئة لأمنا جميعا تانت جميلة محفوظ، السيدة إم عماد. فباسمنا جميعا نوجه لك التحية، فإنت رمز الامومة والتضحية لهذه القوة التي تنبض في قلب الام".



وخلال الاحتفال، التقطت الصور التذكارية وتم قطع قالب حلوى بالمناسبة التي اتيح خلالها للسيدة عون وللموظفات الفرصة للتعارف في اجواء ودية مفعمة بالفرح والسعادة، حيث انشدت عدد من موظفات القصر اغان من وحي المناسبة.





