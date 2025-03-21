الحاج حسن للـLBCI: السلاح موضوع نقاش... والتعاون مع الجيش قائم في جنوب وشمال الليطاني

اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن موضوع تسليم سلاح حزب الله للدولة، لا يوافق عليه الحزب كرأي، ولكنه جاهز لخوض نقاش حوله في اطارالاستراتيجية الدفاعية وفي اطار وطني.وأكّد الحاج حسن في حديث خاص للـLBCI، أن حزب الله متعاون مع الجيش في جنوب الليطاني وشماله، لافتًا الى أن قرار الحرب والسلم لم يكن يوما كما كان يحكى، بل في يد اسرائيل التي تعتدي دائما.وطالب الجيش اللبناني بالانتشار على الاراضي اللبنانية كاقة، مشيراً الى أن الجيش موجود في الهرمل وأنه يتصدى للمسلحين.وفي الحديث عن المعابر، شدّد الحاج حسن على ضرورة أن تكافح الدولة التهريب.