رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..

هدى شديد. بعزم لا يلين، وصلابة إيمانها بصوتها وقلمها ورسالتها تودعنا اليوم.

صبرت على الوجع. غالبت المرض. صرعته مراراً قبل أن يصرعها.

هدى ترحل عنّا، وعن بلاد أحبتها وناضلت لأجلها حتى الرمق الأخير.

وداعاً هدى. pic.twitter.com/2a6BNolkB3 — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) March 21, 2025

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه في منصة "اكس"، ناعيًا الصحافية والاعلامية هدى شديد:"هدى شديد. بعزم لا يلين، وصلابة إيمانها بصوتها وقلمها ورسالتها تودعنا اليوم.صبرت على الوجع. غالبت المرض. صرعته مراراً قبل أن يصرعها.هدى ترحل عنّا، وعن بلاد أحبتها وناضلت لأجلها حتى الرمق الأخير.وداعاً هدى."