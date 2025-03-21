كرامي ناعيًا هدى شديد: رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة المخضرمة

وداعاً هدى شديد.
رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة والمخضرمة التي صمدت لسنوات في وجه المرض الخبيث، منهية بكثير من التألق مشوارها الاعلامي والمهني المشرّف.
أحرّ التعازي لعائلتها الصغرى ولعائلتها الكبيرة في المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ولكل الجسم الاعلامي اللبناني. pic.twitter.com/vKgrbB9h7b
— Fayssal Karame (@faysalkarame) March 21, 2025
وداعاً هدى شديد.
رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة والمخضرمة التي صمدت لسنوات في وجه المرض الخبيث، منهية بكثير من التألق مشوارها الاعلامي والمهني المشرّف.
أحرّ التعازي لعائلتها الصغرى ولعائلتها الكبيرة في المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ولكل الجسم الاعلامي اللبناني. pic.twitter.com/vKgrbB9h7b