كرامي ناعيًا هدى شديد: رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة المخضرمة

كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه في منصة "اكس"، ناعيًا الصحافية والاعلامية هدى شديد:

"وداعاً هدى شديد. رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة والمخضرمة التي صمدت لسنوات في وجه المرض الخبيث، منهية بكثير من التألق مشوارها الاعلامي والمهني المشرّف.

أحرّ التعازي لعائلتها الصغرى ولعائلتها الكبيرة في المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ولكل الجسم الاعلامي اللبناني."