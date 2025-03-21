النائب فرنجية: لعن الله هذا المرض الخبيث..والرحمة لروحك الطيبة يا هدى

هدى العزيزة التي قاومت وثبتت على إيمانها حتى النفس الأخير وهي تبث الأمل والصلابة.
هدى الكريمة والمُحبة.
هدى التي كانت تفرح عندما يجتمع الأخصام وتبقى جسر تواصل ومحبة حينما يبتعدون.
لعن الله هذا المرض الخبيث والرحمة لروحك الطيبة يا هدى.
العزاء لعائلتك وزملائك لاسيما في "LBCI"… pic.twitter.com/Tt2SAG2Zpz
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) March 21, 2025
هدى العزيزة التي قاومت وثبتت على إيمانها حتى النفس الأخير وهي تبث الأمل والصلابة.
هدى الكريمة والمُحبة.
هدى التي كانت تفرح عندما يجتمع الأخصام وتبقى جسر تواصل ومحبة حينما يبتعدون.
لعن الله هذا المرض الخبيث والرحمة لروحك الطيبة يا هدى.
العزاء لعائلتك وزملائك لاسيما في "LBCI"… pic.twitter.com/Tt2SAG2Zpz