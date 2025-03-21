النائب فرنجية: لعن الله هذا المرض الخبيث..والرحمة لروحك الطيبة يا هدى

كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه في منصة "اكس"، ناعيًا الصحافية والاعلامية هدى شديد:

"هدى العزيزة التي قاومت وثبتت على إيمانها حتى النفس الأخير وهي تبث الأمل والصلابة.

هدى الكريمة والمُحبة.

هدى التي كانت تفرح عندما يجتمع الأخصام وتبقى جسر تواصل ومحبة حينما يبتعدون.

لعن الله هذا المرض الخبيث والرحمة لروحك الطيبة يا هدى.

العزاء لعائلتك وزملائك لاسيما في "LBCI" و"النهار" و "L'Orient-Le Jour " و"اللواء" و"صوت لبنان" و"إذاعة لبنان الحرّ الموحد"، حيث كانت البدايات."