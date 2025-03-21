الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاعلام: هدى لم تكن مجرد صحافية بل صوت الناس ومرآة الواقع وقلبًا ينبض بالوطنية

أخبار لبنان
2025-03-21 | 17:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاعلام: هدى لم تكن مجرد صحافية بل صوت الناس ومرآة الواقع وقلبًا ينبض بالوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الاعلام: هدى لم تكن مجرد صحافية بل صوت الناس ومرآة الواقع وقلبًا ينبض بالوطنية

نعى وزير الاعلام المحامي د.بول مرقص الاعلامية هدى شديد التي وافتها المنية مساء اليوم.
وقال في بيان له :"بلغني مساء اليوم نبأ رحيل الإعلامية القديرة هدى شديد، التي حملت لواء الحقيقة بجرأة وشرف حتى آخر رمق.

الصديقة هدى لم تكن مجرد صحافية، بل كانت صوت الناس، مرآة الواقع، وقلبًا ينبض بالوطنية. غطّت الأحداث بأمانة، ونقلت وجع اللبنانيين بصدق، وعاشت رسالتها الإعلامية حتى اللحظة الأخيرة، رغم معركتها الشرسة مع المرض بعد أن عاجل فخامة الرئيس الى تكريمها في ٣ آذار الماضي، فاستبق الموت بتكريم الكبار وهم أحياء...
قاتلت هدى كما اعتادت دومًا، بشجاعة، بقوة، بصمت وبإيمان لا يتزعزع. رحلت عن الشاشة، لكنها لم ترحل من قلوب كل من شاهدها فأحبّها. إرثها باقٍ في ذاكرة الصحافة الحرة...
رحمك الله، عزيزتي هدى. سيبقى صوتك حياً في وجداننا واسئلتك الفذة حاضرة في اذهاننا، وكذلك حركة الحياة التي كنت تزرعينها في لقاءاتنا الراقية مع كوكبة من الاعلاميين...
نتقدم بأحر التعازي من عائلة هدى ومن أسرة المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI وعلى رأسها الشيخ بيار الضاهر الذي وقف الى جانبها حتى اللحظات الأخيرة، ومن جميع الاعلاميات والاعلاميين".

أخبار لبنان

الاعلام:

صحافية

الناس

ومرآة

الواقع

وقلبًا

بالوطنية

LBCI التالي
منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر
الصّدي: لا أتدخل في برامج التقنين بل أحرص على أن تكون بعيدة من أي إستنسابية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-03-18

يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-03-09

الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-27

بعد الاعتداء على فريق الـLBCI..نقابة محرري الصحافة: التعرّض للصحافيين مرفوض ومستنكر أيًّا تكن الاسباب

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-10

ياسين للـLBCI: الأمل دخل إلى قلوب الناس والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
18:49

لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
17:49

القصيفي نعى شديد: ليتنا لم نتعرف اليك لان فراقك المبكر أوجعنا

LBCI
أخبار لبنان
17:45

رياشي: سيدة الاحتراف والمهنية الزميلة هدى شديد رحلت...

LBCI
أخبار لبنان
17:41

الحريري: هدى شديد تركت بصمة لا تنسى في كل من عرفها وتعامل معها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:51

مكتبا الشؤون البلدية في "أمل" و"حزب الله": دعوات مشبوهة تحرّض على النازحين والمطلوب تحرك فوري

LBCI
أخبار لبنان
16:53

رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

اشتعال الداخل الاسرائيلي لم يمنع تل ابيب من توسيع خطة العملية العسكرية في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

تراجع المتساقطات ينذر بأزمة مياه... ووزارة الطاقة الى العمل درّ!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:01

الـLBCI تنعى الزميلة هدى شديد بعد رحلة طويلة من النضال

LBCI
أخبار لبنان
17:40

"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"

LBCI
أخبار لبنان
18:49

لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
صحف اليوم
01:17

مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية

LBCI
أخبار لبنان
16:53

رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..

LBCI
أخبار لبنان
03:09

الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا

LBCI
اقتصاد
03:17

إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...

LBCI
صحف اليوم
01:26

اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More