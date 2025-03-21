نادي الصحافة عن هدى شديد: رحيلها خسارة كبيرة لكل الصحافة اللبنانية

صدر عن "نادي الصحافة" البيان الآتي: "فقد الإعلام اللبناني الزميلة هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويشكل رحيلها خسارة كبيرة لعائلة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ولكل الصحافة اللبنانية حيث تركت بصمات لا تمحى في الأعلام المرئي والمسموع والمكتوب.



إن نادي الصحافة ينعى الزميلة هدى شديد ويتقدم من أسرتها ومن أسرة ال lbci ومن الإعلام اللبناني واللبنانيين بأحر التعازي سائلاً لها الرحمة والحياة الأبدية".