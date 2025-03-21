الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
4
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
4
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير المالية نعى شديد: كانت محاورتنا الراقية في يومياتنا السياسية
أخبار لبنان
2025-03-21 | 17:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير المالية نعى شديد: كانت محاورتنا الراقية في يومياتنا السياسية
نعى وزير المالية ياسين جابر الاعلامية هدى شديد وكتب عبر منصة "اكس":" بوفاة الصديقة الإعلامية هدى شديد يفقد الإعلام اللبناني وجهًا إعلامياً بارزاً لطالما تألق في لبنان والخارج . كانت رفيقة دربنا في رحلاتنا إلى الخارج ومحاورتنا الراقية في يومياتنا السياسية .
رحمها الله وخالص التعازي لعائلتها وذويها، وللجسم الصحافي اللبناني ولمحطة LBCI ".
أخبار لبنان
المالية
شديد:
محاورتنا
الراقية
يومياتنا
السياسية
التالي
منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر
الصّدي: لا أتدخل في برامج التقنين بل أحرص على أن تكون بعيدة من أي إستنسابية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:49
القصيفي نعى شديد: ليتنا لم نتعرف اليك لان فراقك المبكر أوجعنا
أخبار لبنان
17:49
القصيفي نعى شديد: ليتنا لم نتعرف اليك لان فراقك المبكر أوجعنا
0
آخر الأخبار
2025-01-05
وزير المالية السوري لرويترز: رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 أو 6 كانون الثاني
آخر الأخبار
2025-01-05
وزير المالية السوري لرويترز: رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 أو 6 كانون الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-31
مجموعة طوني ورد لربيع وصيف 2025 للأزياء الراقية تجمع بين التطريز والتقنيات المبتكرة
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-31
مجموعة طوني ورد لربيع وصيف 2025 للأزياء الراقية تجمع بين التطريز والتقنيات المبتكرة
0
منوعات
2025-01-04
هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب
منوعات
2025-01-04
هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
0
أخبار لبنان
17:49
القصيفي نعى شديد: ليتنا لم نتعرف اليك لان فراقك المبكر أوجعنا
أخبار لبنان
17:49
القصيفي نعى شديد: ليتنا لم نتعرف اليك لان فراقك المبكر أوجعنا
0
أخبار لبنان
17:45
رياشي: سيدة الاحتراف والمهنية الزميلة هدى شديد رحلت...
أخبار لبنان
17:45
رياشي: سيدة الاحتراف والمهنية الزميلة هدى شديد رحلت...
0
أخبار لبنان
17:41
الحريري: هدى شديد تركت بصمة لا تنسى في كل من عرفها وتعامل معها
أخبار لبنان
17:41
الحريري: هدى شديد تركت بصمة لا تنسى في كل من عرفها وتعامل معها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:51
مكتبا الشؤون البلدية في "أمل" و"حزب الله": دعوات مشبوهة تحرّض على النازحين والمطلوب تحرك فوري
أخبار لبنان
14:51
مكتبا الشؤون البلدية في "أمل" و"حزب الله": دعوات مشبوهة تحرّض على النازحين والمطلوب تحرك فوري
0
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
اشتعال الداخل الاسرائيلي لم يمنع تل ابيب من توسيع خطة العملية العسكرية في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:19
اشتعال الداخل الاسرائيلي لم يمنع تل ابيب من توسيع خطة العملية العسكرية في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
تراجع المتساقطات ينذر بأزمة مياه... ووزارة الطاقة الى العمل درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
تراجع المتساقطات ينذر بأزمة مياه... ووزارة الطاقة الى العمل درّ!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:01
الـLBCI تنعى الزميلة هدى شديد بعد رحلة طويلة من النضال
خبر عاجل
16:01
الـLBCI تنعى الزميلة هدى شديد بعد رحلة طويلة من النضال
2
أخبار لبنان
17:40
"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"
أخبار لبنان
17:40
"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"
3
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
4
صحف اليوم
01:17
مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية
صحف اليوم
01:17
مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية
5
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
6
أخبار لبنان
03:09
الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا
أخبار لبنان
03:09
الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا
7
اقتصاد
03:17
إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...
اقتصاد
03:17
إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...
8
صحف اليوم
01:26
اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)
صحف اليوم
01:26
اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More