"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"

بعد إعلان خبر رحيل الزميلة هدى شديد ليلة الجمعة، نشر عدد كبير من زملائها في محطة الـLBCI، كلمات معبرة لوداعها والتعبير عن حبهم لها، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب الاعلامي بسام أبو زيد: "هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت... ولكن من قال إن الرحيل هو النهاية؟... هو بداية الحياة الأبدية... هو مسار من ذكريات في كل بيت وفي عيون كل محب... هو استعادة كل اللحظات التي تشاركنا فيها بحلوها ومرها".



وأضاف: "هدى سأفتقدك في ما تبقى لي من دروب في هذه الحياة... المسيح قام حقا قام."

View this post on Instagram A post shared by Bassam Abou Zeid (@bassamzeid)





بدوره، كتب الإعلامي يزبك وهبة: "هدى شديد سعاده... جاءها المرض شديدا ً وأبعدَ عنها السعادة... هدى القلب الأبيض... تعرّفت إليها بالأسود حِدادا ً على زوجها بعدما توفي بالسرطان إثر زواج ٍ لم يدُم سنة ، وذلك منذ إحدى وثلاثين سنة، كنّا زملاء في إذاعة صوت لبنان ثم في ال ال بي سي أي ، فأصبحنا أصدقاء وأخوة.".



وتابع: "صِدقُها وصداقتها إنطبعا فيَّ... ناضلتْ لأكثر من اثنتي عشرة سنة في مواجهة الخبيث ، غالبَتْهُ مرارا ً ، الى أن غلبَها.... عاشت هدى في دنيا الشقاء وهي اليوم في مثوى الرجاء.... إرحمها يا ربّ واجعلها في الأخدار السماوية بين أجواق القديسين.... هدى شديد…وداعاً". بدوره، كتب الإعلامي يزبك وهبة: "هدى شديد سعاده... جاءها المرض شديدا ً وأبعدَ عنها السعادة... هدى القلب الأبيض... تعرّفت إليها بالأسود حِدادا ً على زوجها بعدما توفي بالسرطان إثر زواج ٍ لم يدُم سنة ، وذلك منذ إحدى وثلاثين سنة، كنّا زملاء في إذاعة صوت لبنان ثم في ال ال بي سي أي ، فأصبحنا أصدقاء وأخوة.".وتابع: "صِدقُها وصداقتها إنطبعا فيَّ... ناضلتْ لأكثر من اثنتي عشرة سنة في مواجهة الخبيث ، غالبَتْهُ مرارا ً ، الى أن غلبَها.... عاشت هدى في دنيا الشقاء وهي اليوم في مثوى الرجاء.... إرحمها يا ربّ واجعلها في الأخدار السماوية بين أجواق القديسين.... هدى شديد…وداعاً".

هدى... انت الحب والقوة والروح الحلوة

حتى بآخر مرة شفتك فيها بالمستشفى بأصعب حالاتك كنتي عمبتبضي حب وحنان وطاقة ايجابية. لما سألتك مرة من وين جايبي هالقوة قلتيلي ما عندي غير حل.

انت مثال للامرأة الجبارة والزميلة النادرة والانسان الاستثنائي، الله يرحم نفسك #هدى_شديد ❤️ pic.twitter.com/aR5KDjfKg9 — Lara el hachem لارا الهاشم (@Laraelhachem) March 21, 2025

وعبّر الزميل إدمون ساسين عن حزنه، كاتبا: "رحلت الشجاعة والمناضلة من أجل الحقيقة والحياة ... لحظة قاسية وحزينة يا هدى عندما رحلتي وكسرنا الموت... سنفتقد وجهك وابتسامتك وطيبتك وروحك الجميلة...".

رحلت الشجاعة والمناضلة من أجل الحقيقة والحياة ...

لحظة قاسية وحزينة يا هدى 💔💔 عندما رحلتي وكسرنا الموت...

سنفتقد وجهك وابتسامتك وطيبتك وروحك الجميلة... pic.twitter.com/hIfQSu9LOK — edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) March 21, 2025



كما كتبت الزميلة ندى إندراوس: "هدى حبيبتي اخترت الرحيل في يوم عيد الام الى جوار والدتك والى أحضان أمنا مريم العذراء... يا صاحبة القلب الكبير الحلو النضيف الشفاف والمحب وداعاً. ... المسيح قام حقا قام ". كما كتبت الزميلة ندى إندراوس: "هدى حبيبتي اخترت الرحيل في يوم عيد الام الى جوار والدتك والى أحضان أمنا مريم العذراء... يا صاحبة القلب الكبير الحلو النضيف الشفاف والمحب وداعاً. ... المسيح قام حقا قام ".

هدى حبيبتي اخترت الرحيل في يوم عيد الام الى جوار والدتك والى أحضان أمنا مريم العذراء.

يا صاحبة القلب الكبير الحلو النضيف الشفاف والمحب وداعاً.

المسيح قام حقا قام pic.twitter.com/Fc2GlWfbcW — Nada Andraos (@Nada_Andraos) March 21, 2025

ونشر الزميل طوني مراد صورة جمعته بشديد، وأرفقها بعبارة: "وداعا". ونشر الزميل طوني مراد صورة جمعته بشديد، وأرفقها بعبارة: "وداعا".

وداعًا @HodaChedid ❤️ pic.twitter.com/N1wxs8hjJ0 — ToniMrad (@murat_toni) March 21, 2025 أما الزميل مارون ناصيف، فكتب: "هدى يا هدى حرقتيلنا قلوبنا ... جبرتيني بهيدا النهار اكتب على رغم قراري بعدم الكتابة ... نعم بعيد الأم ما كنت مقرر أكتب لأنو من سنتين متل اليوم دفنت خيي وهوي شاب بعد صراع ٩ اشهر مع الخبيث... يعني كلمة ينعاد عليك لأمي بطّلنا نقولها بهيدا النهار لأنو ما بتخايل في ابشع من انو تخسر أمّ ولدها ليلة عيد الأم وتدفنو نهار ٢١ آذار".



وأضاف: :جبرتني اكتب بهيدا النهار لأنو رحيلك فراغ كبير... فراغ لأنك صديقة نادرة الوجود... فراغ لأنك مصدر للقوة والصبر والمعنويات خاصة بلحظات الشدة... فراغ لأنك عملة نادرة بعالم الصحافة والإعلام والأهمّ الأخلاق ... الى اللقاء صديقتي حيث لا وجع ولا ألم... المسيح قام".

بدورها، نشرت الزميلة لارا الهاشم صورة جمعتها بالزميلة الراحلة حدى شديد، وأرفقتها بالتالي: "هدى... انت الحب والقوة والروح الحلوة... حتى بآخر مرة شفتك فيها بالمستشفى بأصعب حالاتك كنتي عمبتبضي حب وحنان وطاقة ايجابية. لما سألتك مرة من وين جايبي هالقوة قلتيلي ما عندي غير حل. ... انت مثال للامرأة الجبارة والزميلة النادرة والانسان الاستثنائي، الله يرحم نفسك".