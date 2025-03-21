"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"

View this post on Instagram
A post shared by Bassam Abou Zeid (@bassamzeid)
A post shared by Bassam Abou Zeid (@bassamzeid)
View this post on Instagram
A post shared by Yazbek Wehbe (@yazbekwehbe)
A post shared by Yazbek Wehbe (@yazbekwehbe)
هدى... انت الحب والقوة والروح الحلوة
حتى بآخر مرة شفتك فيها بالمستشفى بأصعب حالاتك كنتي عمبتبضي حب وحنان وطاقة ايجابية. لما سألتك مرة من وين جايبي هالقوة قلتيلي ما عندي غير حل.
انت مثال للامرأة الجبارة والزميلة النادرة والانسان الاستثنائي، الله يرحم نفسك #هدى_شديد ❤️ pic.twitter.com/aR5KDjfKg9
— Lara el hachem لارا الهاشم (@Laraelhachem) March 21, 2025
هدى... انت الحب والقوة والروح الحلوة
حتى بآخر مرة شفتك فيها بالمستشفى بأصعب حالاتك كنتي عمبتبضي حب وحنان وطاقة ايجابية. لما سألتك مرة من وين جايبي هالقوة قلتيلي ما عندي غير حل.
انت مثال للامرأة الجبارة والزميلة النادرة والانسان الاستثنائي، الله يرحم نفسك #هدى_شديد ❤️ pic.twitter.com/aR5KDjfKg9
رحلت الشجاعة والمناضلة من أجل الحقيقة والحياة ...
لحظة قاسية وحزينة يا هدى 💔💔 عندما رحلتي وكسرنا الموت...
سنفتقد وجهك وابتسامتك وطيبتك وروحك الجميلة... pic.twitter.com/hIfQSu9LOK
— edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) March 21, 2025
رحلت الشجاعة والمناضلة من أجل الحقيقة والحياة ...
لحظة قاسية وحزينة يا هدى 💔💔 عندما رحلتي وكسرنا الموت...
سنفتقد وجهك وابتسامتك وطيبتك وروحك الجميلة... pic.twitter.com/hIfQSu9LOK
هدى حبيبتي اخترت الرحيل في يوم عيد الام الى جوار والدتك والى أحضان أمنا مريم العذراء.
يا صاحبة القلب الكبير الحلو النضيف الشفاف والمحب وداعاً.
المسيح قام حقا قام pic.twitter.com/Fc2GlWfbcW
— Nada Andraos (@Nada_Andraos) March 21, 2025
هدى حبيبتي اخترت الرحيل في يوم عيد الام الى جوار والدتك والى أحضان أمنا مريم العذراء.
يا صاحبة القلب الكبير الحلو النضيف الشفاف والمحب وداعاً.
المسيح قام حقا قام pic.twitter.com/Fc2GlWfbcW
وداعًا @HodaChedid ❤️ pic.twitter.com/N1wxs8hjJ0
— ToniMrad (@murat_toni) March 21, 2025
وداعًا @HodaChedid ❤️ pic.twitter.com/N1wxs8hjJ0