لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

ودع لبنان مساء الجمعة 21 آذار الإعلامية الزميلة هدى شديد، بعد صراع طويل مع المرض.



ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الأحد ٢٣ آذار في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس - وسط بيروت - ثم ينقل جثمانها إلى مسقط رأسها كفريا - زغرتا.



وتقبل التعازي في كفريا - زغرتا يوم السبت ٢٢ آذار من الثانية عشرة ظهرا ولغاية السادسة مساءً، ويوم الإثنين ٢٤ آذار من الثانية عشرة ظهرا ولغاية السادسة مساءً.



وفي صالون كنيسه مار جرجس - وسط بيروت، تقبل التعازي يوم الاحد ٢٣ آذار من الحاديه عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الدفن ويوم الثلاثاء ٢٥ آذار من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.