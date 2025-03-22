جهاز الإعلام في الكتائب ينعى هدى شديد: شكلت مثالًا للشجاعة والمهنية

ودع جهاز الإعلام في حزب الكتائب "ببالغ الحزن، اللبنانية الصحافية القديرة هدى شديد التي شكلت مثالًا للشجاعة والمهنية، ونذرت مسيرتها لنقل الحقيقة بصوت واضح وقلم جريء."



وقال في بيان: "خاضت هدى معاركها المهنية بإصرار والتزام، ولم تستسلم في معركتها مع المرض، فواجهته بشجاعة نادرة، تمامًا كما واجهت التحديات في مسيرتها الصحافية. برحيلها، يخسر الإعلام اللبناني وجهًا مشرقًا وصوتًا حرًا بقي حتى اللحظة الأخيرة وفيًا لقيم المهنة ورسالتها.



كل التعازي الى عائلتها وأسرة المؤسسة اللبنانية للإرسال وزملائها في الوسط الإعلامي."