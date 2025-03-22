الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة محرري الصحافة نعت شديد: فارسة سيفها القلم وترسها الموقف

أخبار لبنان
2025-03-22 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة محرري الصحافة نعت شديد: فارسة سيفها القلم وترسها الموقف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نقابة محرري الصحافة نعت شديد: فارسة سيفها القلم وترسها الموقف

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية عضو النقابة الزميلة هدى شديد "التي رحلت بعد صراع شرس مع المرض الذي تغلب عليها في نهاية المطاف، حاملةً إرثًا من العطاء المميز في عالم المهنة سواء في الصحافة المكتوبة أو المرئية، وكانت دائما على تميز وشفافية".

وقالت النقابة في بيان: "كان لرحيلها الوقع الحزين في الوسط الصحافي والاعلامي في لبنان وخارجه. وهي مضت بعد أيام على تكريم مميز من رئيس الجمهورية والسيدة الأولى في القصر الجمهوري لمناسبة اليوم العالمي للمرأة في آخر ظهور لها قبل أن تودع الحياة إلى مكان أفضل".

وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيها: "هذا هو قدرها. إستسلمت لسلطان الموت بعد تصد طويل للمرض الذي قاومته لا بالدواء فحسب، بل بالايمان والصلاة وفرح الحياة التي نسجت عباءتها من خيوط الأمل. لقد وجدت في كل ألم جديد يحل بها وجهًا لامل جديد يتجاوز المعاناة. وكانت ابتسامتها تواري وجعا بلون المأساة التي عاشتها منذ غرة صباها، وقد كرت سبحتها بوتيرة قاسية إلى أن أسلمت الروح لباريها، بعدما ثمرت الوزنات إنجازات أينما حلت: قامة إعلامية موهوبة، مهذبة، رصينه، جريئة، ودودة متمرسة بمهنتها كما تمرست باوجاعها التي كانت تغالبها بالمكابرة والصبر على المكاره، لتبقى في الميدان فارسة سيفها القلم،وترسها الموقف ترسله من دون أن تخشى في الحق لومة لائم. هدى شديد إعلامية يبكى عليها، لأنها كانت شفافة كفراشة الضؤ، وهي خرجت منه لتدخل اليه من جديد،ولو إلى صمت القبور الذي ستلوذ اليه على رجاء القيامة، حاملة مسيرة كفاح لم تنته الا عندما اغمضت العين على وطن معذب يعاني ما عانته ويعاند اقداره لينتصر بإرادة الحياة. صبرت كـ"أيوب"، واكتسبت جلد الرواقيين، فلم يقدها اشتداد الألم إلى التذمر أو الكفر، بل كانت تكل أمرها لله وتلتجيء إلى الصلاة طلبا لمرضاته بقلب يغمره الإيمان والخشوع. لقد كانت سيدة الآلام والأحزان التي طالما أخفتها بابتسامة حيية لم تفارقها يوما. الاسرة الصحافية والاعلامية في لبنان تودع هدى شديد في رحلتها الأخيرة ولسان حالها: إنتقلت إلى الضفة الاخرى من الحياة حيث لا وجع ولا الم، بل فرح اللقاء بالاب السماوي في ملكوته، بعدما أتممت سعيك وجاهدت الجهاد الحسن. فبإسم نقابة المحررين التي كنت من أفراد عائلتها، صادق العزاء مصحوبًا بالدمع والاسى إلى عائلتك ومحبيك الكثر ولاسيما رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال ومديرها العام بيار الضاهر لوقوفه الدائم الى جانبك في رحلة عذابك التي طالت، والى زميلاتك وزملائك في المؤسسة الذين احبوك واخلصوا لك المودة. يا ترابًا فت مسكًا في التراب".

أخبار لبنان

محرري

الصحافة

شديد:

فارسة

سيفها

القلم

وترسها

الموقف

LBCI التالي
هاشم: أي كلام في رثاء هدى شديد لا يفيها حقها
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-27

نقابة محرري الصحافة دانت الاعتداء على فريق محطة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-27

بعد الاعتداء على فريق الـLBCI..نقابة محرري الصحافة: التعرّض للصحافيين مرفوض ومستنكر أيًّا تكن الاسباب

LBCI
أخبار لبنان
17:30

نادي الصحافة عن هدى شديد: رحيلها خسارة كبيرة لكل الصحافة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-12

وكالة أنباء فارس الإيرانية: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات سلم رسالة ترامب لوزير الخارجية الإيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:08

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
05:28

الرئيس السابق سليمان نعى هدى شديد

LBCI
خبر عاجل
05:23

الرئيس عون يدين محاولات إستدراج لبنان مجددًا إلى دوامة العنف

LBCI
أمن وقضاء
05:17

تدابير سير صباح الغد في بيروت...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
17:50

باسم مغنية: هدّتني هدى شديد

LBCI
آخر الأخبار
03:13

الوكالة الوطنية للإعلام: رشقات رشاشة في اتجاه حولا ومركبا وكفركلا

LBCI
أخبار دولية
03:31

مذكرة: ترامب يلغي التصاريح الأمنية لكامالا هاريس وهيلاري كلينتون

LBCI
حال الطقس
2025-02-20

أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:28

تصعيد لبناني للمرة الأولى وتوجيهات إسرائيلية للرد... هذه التفاصيل عقب ذلك

LBCI
أخبار لبنان
04:24

الـLBCI في رشعين حيث عائلة هدى شديد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
18:49

لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
17:40

"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"

LBCI
خبر عاجل
16:01

الـLBCI تنعى الزميلة هدى شديد بعد رحلة طويلة من النضال

LBCI
أخبار لبنان
16:53

رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..

LBCI
خبر عاجل
02:08

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
حال الطقس
06:04

منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:56

مقدمة النشرة المسائية 21-3-2025

LBCI
أمن وقضاء
03:38

سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More