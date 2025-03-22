هاشم: أي كلام في رثاء هدى شديد لا يفيها حقها

نعى النائب قاسم هاشم الزميلة هدى شديد قائلًا: "اي كلام في رثاء هدى شديد لا يفيها حقها لانها تعاطت بمهنتها برقي واخلاقية وانسانية. واليوم يخسرها كل من عرفها او تابعها، فكانت صديقة صدوقة. تخسرك المساحة الاعلامية والصداقة والاخوة والوطنية. كل العزاء لعائلتها ولاسرة الـLBCI بكل المواقع. لها الرحمة وللجميع العزاء."