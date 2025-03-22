بوشكيان: الإعلام اللبناني افتقد بغياب هدى شديد زهرة يفوح عطرها في صناعة الكلمة الطيبة والتحليل الراقي

نعى النائب جورج بوشكيان الإعلامية هدى شديد عبر "فايسبوك"، كاتبًا: "افتقد الإعلام اللبناني بغياب هدى شديد زهرة يفوح عطرها في صناعة الكلمة الطيبة والتحليل الراقي. كل العزاء للجسم الإعلامي، وللمؤسسة اللبنانية للإرسال، وللشيخ بيار الضاهر، ولأهالي منطقة زغرتا".