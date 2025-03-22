في وداع الاستثنائية هدى شديد... البروفيسور ناجي الصغير: الناس كلها بتحبها (فيديو)

استضاف الإعلامي بسام أبو زيد في هذه الحلقة اختصاصي أمراض الدم والسرطان في الجامعة الأميركية، البروفيسور ناجي الصغير، لوداع الزميلة الاستثنائية هدى شديد.



وفي التفاصيل، كشف الدكتور عن اللقاء الأول الذي جمعه بالراحلة هدى شديد قائلا: "في اللقاء الأول كنا على متن الطائرة للذهاب إلى الأردن، وصادفتُ امرأة تتكلم على الهاتف فطلبتُ منها إنهاء المكالمة لأن الطائرة تستعد للإقلاع"، فوصلته رسالة نصية من هدى ممازحة "ما تبقى تعلّي صوتك عالنسوان".



عانت هدى من المرض الخبيث منذ حوالي 10 سنوات وتعافت بعد رحلة طويلة من العلاج بين الولايات المتحدة ولبنان، والفرق بين تلك الفترة ومرضها مؤخرا كان انتشار السرطان في جسدها عموما والكبد خصوصا.



وعبّر البروفيسور ناجي الصغير عن مدى تميّز شخصية هدى شديد وتحدّث عن مدى فخرها وسعادتها بالتكريم الذي حصدته من فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون.



وتحدّث البروفيسور ناجي الصغير عن الفترة الأخيرة التي عاشتها هدى، قائلا: "عند استيقاظها وارتياحها من الألم موقتا كانت تتحدث بطريقة طبيعية، وكانت تقوم حتى بإعداد الخطط والأفكار لعملها الصحافي في المؤسسة، شخصيتها مميزة جدا".



وعن عائلة هدى شديد، وصف البروفيسور ناجي الصغير أخواتها بـ"الدكاترة"، حيث حضنوها بشدة وأمّنوا لها كل الدعم، المساعدة والأمان.



كذلك، وثقت هدى بالجسم الطبي كثيرًا ورغم صعوبة العلاج تقبّلت كافة نتائجها، مع حزنها الشديد على خسارتها لشعرها إلا أنها تمسّكت بإرادتها الصلبة وأكملت عملها متقبّلة مشيئة الله.