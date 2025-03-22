الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
14
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
14
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في وداع الاستثنائية هدى شديد... البروفيسور ناجي الصغير: الناس كلها بتحبها (فيديو)
أخبار لبنان
2025-03-22 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في وداع الاستثنائية هدى شديد... البروفيسور ناجي الصغير: الناس كلها بتحبها (فيديو)
استضاف الإعلامي بسام أبو زيد في هذه الحلقة اختصاصي أمراض الدم والسرطان في الجامعة الأميركية، البروفيسور ناجي الصغير، لوداع الزميلة الاستثنائية هدى شديد.
وفي التفاصيل، كشف الدكتور عن اللقاء الأول الذي جمعه بالراحلة هدى شديد قائلا: "في اللقاء الأول كنا على متن الطائرة للذهاب إلى الأردن، وصادفتُ امرأة تتكلم على الهاتف فطلبتُ منها إنهاء المكالمة لأن الطائرة تستعد للإقلاع"، فوصلته رسالة نصية من هدى ممازحة "ما تبقى تعلّي صوتك عالنسوان".
عانت هدى من المرض الخبيث منذ حوالي 10 سنوات وتعافت بعد رحلة طويلة من العلاج بين الولايات المتحدة ولبنان، والفرق بين تلك الفترة ومرضها مؤخرا كان انتشار السرطان في جسدها عموما والكبد خصوصا.
وعبّر البروفيسور ناجي الصغير عن مدى تميّز شخصية هدى شديد وتحدّث عن مدى فخرها وسعادتها بالتكريم الذي حصدته من فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وتحدّث البروفيسور ناجي الصغير عن الفترة الأخيرة التي عاشتها هدى، قائلا: "عند استيقاظها وارتياحها من الألم موقتا كانت تتحدث بطريقة طبيعية، وكانت تقوم حتى بإعداد الخطط والأفكار لعملها الصحافي في المؤسسة، شخصيتها مميزة جدا".
وعن عائلة هدى شديد، وصف البروفيسور ناجي الصغير أخواتها بـ"الدكاترة"، حيث حضنوها بشدة وأمّنوا لها كل الدعم، المساعدة والأمان.
كذلك، وثقت هدى بالجسم الطبي كثيرًا ورغم صعوبة العلاج تقبّلت كافة نتائجها، مع حزنها الشديد على خسارتها لشعرها إلا أنها تمسّكت بإرادتها الصلبة وأكملت عملها متقبّلة مشيئة الله.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اخبار البرامج
الاستثنائية
شديد...
البروفيسور
الصغير:
الناس
بتحبها
(فيديو)
التالي
جابر إلتقى بدران والبحث تناول زيادة أربعة أضعاف الراتب للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في مشاريع القاع والهرمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
08:13
كارمن لبّس: وداعًا هدى شديد
فنّ
08:13
كارمن لبّس: وداعًا هدى شديد
0
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
0
اخبار البرامج
2025-03-18
يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-18
يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
0
فنّ
07:45
زين العمر: وداعاً ايتها البطلة... وداعاً قديسة الإعلام هدى شديد
فنّ
07:45
زين العمر: وداعاً ايتها البطلة... وداعاً قديسة الإعلام هدى شديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
0
أخبار لبنان
09:10
وزير الدفاع: لبنان يرفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
09:10
وزير الدفاع: لبنان يرفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار
0
أخبار لبنان
08:29
بري: المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الإنفجار الكبير هو إسرائيل
أخبار لبنان
08:29
بري: المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الإنفجار الكبير هو إسرائيل
0
أخبار لبنان
08:26
"أنيقة الأخلاق هدى شديد"... وفاء الكيلاني: ربنا يرحمك ويصبر محبينك
أخبار لبنان
08:26
"أنيقة الأخلاق هدى شديد"... وفاء الكيلاني: ربنا يرحمك ويصبر محبينك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
0
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
0
أخبار لبنان
17:16
النائب فرنجية: لعن الله هذا المرض الخبيث..والرحمة لروحك الطيبة يا هدى
أخبار لبنان
17:16
النائب فرنجية: لعن الله هذا المرض الخبيث..والرحمة لروحك الطيبة يا هدى
0
أخبار لبنان
07:51
وزارة الأشغال: رسامني ينطلق برؤية جديدة تمهد لمرحلة من العمل الفعال
أخبار لبنان
07:51
وزارة الأشغال: رسامني ينطلق برؤية جديدة تمهد لمرحلة من العمل الفعال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:28
تصعيد لبناني للمرة الأولى وتوجيهات إسرائيلية للرد... هذه التفاصيل عقب ذلك
أخبار دولية
04:28
تصعيد لبناني للمرة الأولى وتوجيهات إسرائيلية للرد... هذه التفاصيل عقب ذلك
0
أخبار لبنان
04:24
الـLBCI في رشعين حيث عائلة هدى شديد...
أخبار لبنان
04:24
الـLBCI في رشعين حيث عائلة هدى شديد...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
2
أخبار لبنان
17:40
"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"
أخبار لبنان
17:40
"هدى يا هدى... أطفأت شاشة الحياة ورحلت"... هكذا ودع الزملاء في الـLBCI هدى شديد "الجبارة"
3
خبر عاجل
16:01
الـLBCI تنعى الزميلة هدى شديد بعد رحلة طويلة من النضال
خبر عاجل
16:01
الـLBCI تنعى الزميلة هدى شديد بعد رحلة طويلة من النضال
4
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
5
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
أخبار لبنان
16:53
رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..
6
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:56
مقدمة النشرة المسائية 21-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:56
مقدمة النشرة المسائية 21-3-2025
8
أمن وقضاء
03:38
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
03:38
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More