الرئيس السابق سليمان نعى هدى شديد: مع السلامة مع الأبرار حيث لا وجع ولا خوف ولا تنهد

نعى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان الإعلامية الراحلة هدى شديد، قائلًا في بيان: "هدى الإعلامية الرصينة التي واكبت نشاط قيادة الجيش، ومن ثم تعرفت إليها أكثر من خلال تغطيتها نشاط القصر الجمهوري، فكانت خير أمينة على موضوعية الخبر، وكانت قدوة في الرصانة، وكنا، زوجتي وأنا نعتبرها من أقرب المقربين. وحين بدأت نضالها الطويل وصراعها الكبير مع المرض، تعلمنا منها وقرأنا في كتابها واستمدينا من تجربتها الشجاعة. مع السلامة يا هدى، مع الأبرار، حيث لا وجع ولا خوف ولا تنهد. لروحك الرحمة ولذويك ولزملائك الصبر والسلوان".