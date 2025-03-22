الشامي نعى شديد: لم تنهزم وإن غلبها الموت

نعى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور سعادة الشامي الاعلامية هدى شديد، وقال في بيان: "رحلت الإعلامية هدى شديد إلى العالم الآخر بعدما صارعت المرض والآلام بقوة و بشجاعة وعنفوان قل مثيله. لقد صارعت حتى الرمق الأخير ولم تنهزم وان غلبها الموت. العزيزة هدى، لقد احبك كل من سمعك وعرفك وقرأك. انت فعلًا تمثلين الوجه المضيء في رسالة الإعلام وبقيت أنت منزهة عن كل الإغراءات والمغريات وصمدت في أيمانك بهذه الرسالة. ابنة كفريا جارة مركبتا (قريتي) تخطت كل المعوقات لتبقى الوجه المضيء حتى في وجه الموت المظلم. لقد بعثت لها برسالة عند تكريمها من قبل فخامة الرئيس وأبت إلا ان تجيب برسالة محبة كعادتها حتى في خضم آلامها. رحم الله هدى شديد وأحر التعازي لأهلها ومحبيها".