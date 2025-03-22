وزيرا الداخلية والدفاع شددا على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتم التداول في الأوضاع الأمنية.



وكان تشديد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان حفظ أمن الوطن والمواطنين.