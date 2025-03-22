السفير المصري ينعى شديد: لقد كانت مثالًا يحتذى به مهنيًا وإنسانيًا

نعى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الزميلة هدى شديد، وقال: "بالأصالة عن نفسي وعن السفارة المصرية في بيروت بخالص العزاء في وفاة الإعلامية القديرة هدى شديد التي فارقتنا بعد رحلة تجربة شجاعة وملهمة واجهت فيها المرض اللعين وقدمت فيها مثلًا أعلى في الإيمان والإصرار. لقد كانت الصديقة العزيزة هدى مثالًا يحتذى به مهنيًا وإنسانيًا، وكم أسعدني التعرف عليها عن قرب والحوار معها. ستبقين يا صديقتي حاضرة بيننا دائمًا بتلك القدرة الاستثنائية التي كانت دائمًا لديك على تحويل الألم إلى أمل ومواجهة المعاناة بالابتسام."

